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Нуждающаяся в медпомощи пенсионерка из Карпинска бесследно исчезла

26 июля 2023, 15:34
Фото: Midjourney
73-летняя жительница Карпинска, нуждающаяся в медицинской помощи, пропала 25 июля 2023 года.

Рост пожилой свердловчанки — 165 сантиметров, телосложение полное. Цвет глаз карий, седые волосы коротко стрижены, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Во что была одета пенсионерка в день своего исчезновения — неизвестно. С собой у нее черно-красный чемодан и зеленая сумка. Поиски женщины ведутся сотрудниками поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 25 июля 2023 года в Краснотурьинске исчез 24-летний юноша. Молодой человек ушел из дома и вскоре после этого написал родственникам SMS-сообщение со словом «прощай». После этого его сразу же начали искать.

24-летний житель Краснотурьинска пропал при загадочных обстоятельствах
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