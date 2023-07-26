Нуждающаяся в медпомощи пенсионерка из Карпинска бесследно исчезла

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Рост пожилой свердловчанки — 165 сантиметров, телосложение полное. Цвет глаз карий, седые волосы коротко стрижены, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Во что была одета пенсионерка в день своего исчезновения — неизвестно. С собой у нее черно-красный чемодан и зеленая сумка. Поиски женщины ведутся сотрудниками поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Напомним, 25 июля 2023 года в Краснотурьинске исчез 24-летний юноша. Молодой человек ушел из дома и вскоре после этого написал родственникам SMS-сообщение со словом «прощай». После этого его сразу же начали искать.