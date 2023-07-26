«Они ещё живые»: щенки увязли в луже гудрона и едва не погибли в Тавде

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
На фотографиях видно, что шерсть животных измазана нефтепродуктами и грязью. У одного щенка морда практически полностью залита гудроном.
Кто поможет почистить щенков? Волонтёры все забиты. Нужно место, где можно начать чистить. Нужно много подсолнечного масла, перчатки резиновые и много тряпок. Также Fairy и паста для снятия мазута с кожи. Щенки погибнут, если это все с них не снять, — пишет волонтер зоосообщества Anastasiya Lagom в группе «#КОШКИНДОМ | ТАВДА».
Со слов зооспасателей, люди, выехавшие на обозначенное место, нашли собак и приступили к очистке. Теперь щенкам ищут новый дом.
Местные жители рассказывают в социальных сетях, что подобный случай — не первый, ведь место загрязнено нефтепродуктом на протяжении 20 лет.