«Они ещё живые»: щенки увязли в луже гудрона и едва не погибли в Тавде

Щенки увязли в луже гудрона и едва не погибли в Тавде

Волонтеры спасли щенков из лужи гудрона. Животные попадают в смертельно опасную ловушку не в первый раз: подобные случаи в Тавде уже случались. Просьба о помощи едва не погибшим собакам появилась 25 июля.