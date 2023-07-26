tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Изображение материала

«Они ещё живые»: щенки увязли в луже гудрона и едва не погибли в Тавде

26 июля 2023, 11:19
Фото: Мария Вишнёва | «#КОШКИНДОМ | ТАВДА»

Щенки увязли в луже гудрона и едва не погибли в Тавде

Волонтеры спасли щенков из лужи гудрона. Животные попадают в смертельно опасную ловушку не в первый раз: подобные случаи в Тавде уже случались. Просьба о помощи едва не погибшим собакам появилась 25 июля.

На фотографиях видно, что шерсть животных измазана нефтепродуктами и грязью. У одного щенка морда практически полностью залита гудроном.

Кто поможет почистить щенков? Волонтёры все забиты. Нужно место, где можно начать чистить. Нужно много подсолнечного масла, перчатки резиновые и много тряпок. Также Fairy и паста для снятия мазута с кожи. Щенки погибнут, если это все с них не снять, — пишет волонтер зоосообщества Anastasiya Lagom в группе «#КОШКИНДОМ | ТАВДА».
Фото: Мария Вишнёва | «#КОШКИНДОМ | ТАВДА»

Со слов зооспасателей, люди, выехавшие на обозначенное место, нашли собак и приступили к очистке. Теперь щенкам ищут новый дом.

Местные жители рассказывают в социальных сетях, что подобный случай — не первый, ведь место загрязнено нефтепродуктом на протяжении 20 лет.

Блогер из Нижнего Тагила пообещал убить своего пса в прямом эфире
Узнать подробнее
Читайте также:
Неизвестные смыли в унитаз трех новорожденных котят на ВИЗе в Екатеринбурге«Вскрытие делали без меня»: житель Черноисточинска о застреленном щенке алабаяНеизвестный выбросил щенков в мешке и засыпал палками у Березовского
#Анна Варнакина#Собака#Животные#Зоозащитники#Происшествия#Эксклюзив#Тавда
Подпишитесь
Разрушенный ливнями и ДТП мост через реку Иса под Тагилом отремонтируют за 57,5 млн
Сегодня, 06:15
«Деяние предыдущего главы?». Что сказали депутаты ГГО об отказе отстранять Летникова
Вчера, 12:00
Новый храм появится на Вагонке в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:51
50 новых автобусов планируется закупить в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:49
Налоговая инспекция заинтересовалась отсутствием билетов в автобусах Нижнего Тагила
24 июля, 13:17
Офис оформляющей кабальные договоры цессий фирмы закрыт в Нижнем Тагиле
24 июля, 09:49