Осужденному виновнику ДТП на Малышева в Екатеринбурге смягчили наказание

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
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Updated Сегодня, 16:46
Васильев, который ранее содержался в колонии общего режима, был переведен в колонию-поселение, пишет Е1.
Информацию о переводе Васильева подтвердил его адвокат Владимир Кривоногов.
Напомним, Васильев совершил смертельное ДТП 4 августа 2019 года в Екатеринбурге у ТРЦ «Алатырь» на улице Малышева. В результате аварии погибли двое человек. Позже стало известно, что осужденный угнал автомобиль, во время вождения которого устроил происшествие.
Первое заседание прошло 11 августа 2019 года. А обвинительный приговор Васильеву озвучили в марте 2021 года: подсудимому назначили наказание в виде тюремного заключения сроком на девять лет и три месяца.