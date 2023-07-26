Осужденному виновнику ДТП на Малышева в Екатеринбурге смягчили наказание

Напомним, Васильев совершил смертельное ДТП 4 августа 2019 года в Екатеринбурге у ТРЦ «Алатырь» на улице Малышева. В результате аварии погибли двое человек. Позже стало известно, что осужденный угнал автомобиль, во время вождения которого устроил происшествие.