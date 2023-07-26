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Осужденному виновнику ДТП на Малышева в Екатеринбурге смягчили наказание

26 июля 2023, 16:41
Фото: Midjourney
Владимиру Васильеву, который был осужден за гибель двух человек в ДТП в Екатеринбурге, смягчили наказание.

Васильев, который ранее содержался в колонии общего режима, был переведен в колонию-поселение, пишет Е1.

Информацию о переводе Васильева подтвердил его адвокат Владимир Кривоногов.

Напомним, Васильев совершил смертельное ДТП 4 августа 2019 года в Екатеринбурге у ТРЦ «Алатырь» на улице Малышева. В результате аварии погибли двое человек. Позже стало известно, что осужденный угнал автомобиль, во время вождения которого устроил происшествие.

Первое заседание прошло 11 августа 2019 года. А обвинительный приговор Васильеву озвучили в марте 2021 года: подсудимому назначили наказание в виде тюремного заключения сроком на девять лет и три месяца.

9 лет и 3 месяца получил Васильев за смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге
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