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Разрушенный ливнями и ДТП мост через реку Иса под Тагилом отремонтируют за 57,5 млн

26 июля 2023, 06:15
Фото: tagilcity.ru
12-метровый мост через реку Иса по Исинскому тракту в Горноуральском городском округе отремонтируют за 57,5 миллионов рублей. Работы завершатся в сентябре 2025 года.

Мост через реку Иса представляет собой восстановленное 12-метровое сооружение. В 2021 году он был поврежден в результате ливней, а позже — в 2022 году — в результате ДТП. Уже давно специалисты и местные жители пришли к выводу, что мосту требуется капитальный ремонт. Он начнется уже в этом году.

Мост через реку ИсаМост через реку Иса
Мост через реку ИсаМост через реку Иса
Мост через реку Иса
Фото: tagilcity.ru
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В 2023 году оборудуют подходы к временному мосту за 517 тысяч рублей. В 2024 году на 25,8 миллионов рублей обустроят временный мост, а также начнут демонтажные работы и ремонт пролетного строение и мостового полотна на нем. В 2025 году на 31,1 миллион рублей работы продолжат, проведут ремонт сопряжений, подходов, сделают лестничные сходы и опоры моста, а также вспомогательные подмости и водоотвод.

В смету заложена компенсация водных биоресурсов. Так, после проведенного ремонта в реку Иса запустят 124 особи сазана, а также 506 особей судака. Общая сумма этих трат — 58 тысяч рублей. На вывоз мусора с объекта предусмотрено 244 тысячи рублей.

На ремонт моста заявила один подрядчик, информация о нем появится позже. Стоит отметить, что среди предъявляемых к нему требования были: опыт исполнения договора строительного подряда, а также выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги.

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