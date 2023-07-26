Разрушенный ливнями и ДТП мост через реку Иса под Тагилом отремонтируют за 57,5 млн

Мост через реку Иса представляет собой восстановленное 12-метровое сооружение. В 2021 году он был поврежден в результате ливней, а позже — в 2022 году — в результате ДТП. Уже давно специалисты и местные жители пришли к выводу, что мосту требуется капитальный ремонт. Он начнется уже в этом году.