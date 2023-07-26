Ребенок отравился во время прогулки в детском саду Краснотурьинска

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Отравление подтвердили в Североуральском отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Специалисты подметили, что пока рано говорить о том, что где именно и по какой причине произошло отравление.
Сейчас ребенком занимается больница, сообщает «Вечерний Краснотурьинск». Случай оказался несмертельным. Со слов журналистов, информацию пока не подтвердили местные власти или пресс-служба городской больницы.
Ранее стало известно, что дети массово отравились в детском лагере «Волна» в Свердловской области.