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Ребенок отравился во время прогулки в детском саду Краснотурьинска

26 июля 2023, 08:18
Фото: 1MI
Во время прогулки в детском саду ребенок нашел грибы, попробовал их и отравился. Инцидент случился на прошлой неделе в Краснотурьинске. Пока неизвестно, в каком именно дошкольном заведении все случилось, причина отравления выясняется.

Отравление подтвердили в Североуральском отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Специалисты подметили, что пока рано говорить о том, что где именно и по какой причине произошло отравление.

Сейчас ребенком занимается больница, сообщает «Вечерний Краснотурьинск». Случай оказался несмертельным. Со слов журналистов, информацию пока не подтвердили местные власти или пресс-служба городской больницы.

Дети массово отравились в лагере в Свердловской области
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Ранее стало известно, что дети массово отравились в детском лагере «Волна» в Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Дети#Грибы#Отравление#Детский сад#Происшествия#Краснотурьинск
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