Сейчас в Екатеринбурге: трехлетняя девочка выпала из окна в центре Нижнего Тагила

Ребенок выпал из окна в центре Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле 24 июля из окна дома по улице Циолковского выпала трехлетняя девочка. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал источник, знакомый с семьей пострадавшей.