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Сейчас в Екатеринбурге: трехлетняя девочка выпала из окна в центре Нижнего Тагила

26 июля 2023, 15:02
Фото: Midjourney

Ребенок выпал из окна в центре Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле 24 июля из окна дома по улице Циолковского выпала трехлетняя девочка. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал источник, знакомый с семьей пострадавшей.

Девочка получила травмы, сейчас она находится в Екатеринбурге под наблюдением медиков.

Позавчера из окна выпала трёхлетняя девочка, в семье трое детей. Сестрёнка маленькая, упала со второго этажа. Черепно-мозговая травма, тупые травмы тела. Сейчас в Екатеринбурге. Где-то на Циолковского, — рассказали редакции TagilCity знакомые семьи.

Девочка воспитывается в семье стремя детьми. Она посещает детский сад по улице Газетная.

Редакция TagilCity.ru запросила информацию в пресс-службе МВД Нижнего Тагила.

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