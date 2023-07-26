Сейчас в Екатеринбурге: трехлетняя девочка выпала из окна в центре Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Девочка получила травмы, сейчас она находится в Екатеринбурге под наблюдением медиков.
Позавчера из окна выпала трёхлетняя девочка, в семье трое детей. Сестрёнка маленькая, упала со второго этажа. Черепно-мозговая травма, тупые травмы тела. Сейчас в Екатеринбурге. Где-то на Циолковского, — рассказали редакции TagilCity знакомые семьи.
Девочка воспитывается в семье стремя детьми. Она посещает детский сад по улице Газетная.
Редакция TagilCity.ru запросила информацию в пресс-службе МВД Нижнего Тагила.