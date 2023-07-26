Солдата из Горноуральского ГО объявили дезертиром по ошибке

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Об этом рассказал свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. Это произошло из-за бюрократической волокиты, пишет Е1.
Известно, что мужчина участвовал в СВО, а в мае приехал в отпуск на 14 дней. В это же время у него родилась дочь. Вернувшись из отпуска, мужчину и его товарищей отправили в другую часть. Однако самого мужчину об этом не предупредили.
Поэтому он продолжил служить там же, где и раньше. В это же время его объявили дезертиром.
Парламентарий отправил все эти данные в военную прокуратуру ЦВО и обещал разобраться в ситуации.