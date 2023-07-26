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Солдата из Горноуральского ГО объявили дезертиром по ошибке

26 июля 2023, 10:12
Фото: 1MI
В Горноуральском городском округе солдата объявили дезертиром из-за ошибки руководства.

Об этом рассказал свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. Это произошло из-за бюрократической волокиты, пишет Е1.

Известно, что мужчина участвовал в СВО, а в мае приехал в отпуск на 14 дней. В это же время у него родилась дочь. Вернувшись из отпуска, мужчину и его товарищей отправили в другую часть. Однако самого мужчину об этом не предупредили.

Поэтому он продолжил служить там же, где и раньше. В это же время его объявили дезертиром.

Парламентарий отправил все эти данные в военную прокуратуру ЦВО и обещал разобраться в ситуации.

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#Елена Озерова#Дезертир#Воинская часть#Военный#Ошибка#Происшествия#Операция на Украине#Свердловская область
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