Социальные работники могут помогать молодым мамам в качестве бесплатных нянь

По словам Буцкой, эта инициатива является хорошей идеей, так как не каждый ребенок посещает детский сад, а иногда бывает так, что ближайший детский сад находится в полуторачасовой поездке от дома. Подобная ситуация может быть неудобной для родителей. Поэтому важно разработать альтернативные меры поддержки семьи.