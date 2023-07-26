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Published Сегодня, 18:26

Modified Сегодня, 18:29

Updated Сегодня, 18:29

Социальные работники могут помогать молодым мамам в качестве бесплатных нянь

26 июля 2023, 18:26
В России обсуждается инициатива о помощи молодым мамам со стороны социальных работников в качестве бесплатных нянь. Депутат Госдумы, основатель движения «Совет матерей» и эксперт ОНФ Татьяна Буцкая поддержала эту идею.

В интервью runews24.ru она отметила, что такая практика уже реализуется в нескольких регионах России, в том числе в Калужской области на уровне некоммерческих организаций.

По словам Буцкой, эта инициатива является хорошей идеей, так как не каждый ребенок посещает детский сад, а иногда бывает так, что ближайший детский сад находится в полуторачасовой поездке от дома. Подобная ситуация может быть неудобной для родителей. Поэтому важно разработать альтернативные меры поддержки семьи.

Кроме того, в такой поддержке часто нуждаются матери-одиночки и молодые семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Буцкая предлагает включить этих родителей в систему долгосрочного ухода, которая существует для пожилых людей и инвалидов.

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