Социальные работники могут помогать молодым мамам в качестве бесплатных нянь

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
В интервью runews24.ru она отметила, что такая практика уже реализуется в нескольких регионах России, в том числе в Калужской области на уровне некоммерческих организаций.
По словам Буцкой, эта инициатива является хорошей идеей, так как не каждый ребенок посещает детский сад, а иногда бывает так, что ближайший детский сад находится в полуторачасовой поездке от дома. Подобная ситуация может быть неудобной для родителей. Поэтому важно разработать альтернативные меры поддержки семьи.
Кроме того, в такой поддержке часто нуждаются матери-одиночки и молодые семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Буцкая предлагает включить этих родителей в систему долгосрочного ухода, которая существует для пожилых людей и инвалидов.