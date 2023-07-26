Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Мешок с одеждой, предназначенный для подопечных Центра материнства и детства, неизвестные подожгли прямо у ворот учреждения. Вещи выгорели до тла, пострадала и стена Центра.
Закрытие дороги по улице Окунева продлено. Ранее дорога была перекрыта на 2 недели. Открыть ее планировалось 24 июля, теперь сроки завершения ремонта сместились на 24 августа.
Множество нарушений нашли специалисты Роспотребнадзора в пищеблоках школьных столовых Кушвы. Замдиректора компании, занимающейся организацией питания, ООО «Олес» получила штраф — 30 тысяч рублей.
Парковку в центре Нижнего Тагила запретят 29 июля в связи с проведением фестиваля песни на Лисьей горе. Парковаться в центральной части города нельзя будет с 8:00 и до окончания мероприятия.
12-метровый мост через реку Иса по Исинскому тракту в Горноуральском городском округе отремонтируют. На эти цели потратят 57,5 миллионов рублей. Завершить все работы планируется в сентябре 2025 года.