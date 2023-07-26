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Сожженная одежда, перекрытие дороги в Тагиле и нарушения на пищеблоках

26 июля 2023, 14:42
Фото: Midjourney
Сожженная одежда, перекрытие дороги в Тагиле и нарушения на пищеблоках. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 26 июля.

Мешок с одеждой, предназначенный для подопечных Центра материнства и детства, неизвестные подожгли прямо у ворот учреждения. Вещи выгорели до тла, пострадала и стена Центра.

В Нижнем Тагиле вандалы сожгли мешок с одеждой для нуждающихся
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Закрытие дороги по улице Окунева продлено. Ранее дорога была перекрыта на 2 недели. Открыть ее планировалось 24 июля, теперь сроки завершения ремонта сместились на 24 августа.

Закрытие дороги по улице Окунева в Нижнем Тагиле продлено на месяц
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Множество нарушений нашли специалисты Роспотребнадзора в пищеблоках школьных столовых Кушвы. Замдиректора компании, занимающейся организацией питания, ООО «Олес» получила штраф — 30 тысяч рублей.

Засохшее мясо, ржавчина и грязь найдены в школьных пищеблоках Кушвы
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Парковку в центре Нижнего Тагила запретят 29 июля в связи с проведением фестиваля песни на Лисьей горе. Парковаться в центральной части города нельзя будет с 8:00 и до окончания мероприятия.

29 июля в центре Нижнего Тагила запретят парковку из-за фестиваля авторской песни
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12-метровый мост через реку Иса по Исинскому тракту в Горноуральском городском округе отремонтируют. На эти цели потратят 57,5 миллионов рублей. Завершить все работы планируется в сентябре 2025 года.

Разрушенный ливнями и ДТП мост через реку Иса под Тагилом отремонтируют за 57,5 млн
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#Елена Озерова#Одежда#Вандалы#Благотворительность#Парковка#Перекрытие дороги#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Нижний Тагил#Екатеринбург
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