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Строители продолжают возведение новых жилых домов в Сосьве и Таежном

26 июля 2023, 03:31
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В поселках Сосьве и Таежном строители продолжают строить дома для людей, которые остались без жилья. В Сосьве сейчас смонтировано уже 34 «коробки» частных домов, также началась облицовка многоквартирного дома.

В 10 домах сейчас идут работы по отделке, в 25 монтируются инженерные сети. На 17 зданиях обустраивают кровлю, а на 13 домах ведутся работы по фасаду, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

В настоящее время готова «коробка» трехэтажного дома, который рассчитан на 65 квартир. Рабочие начали работы по обустройству кровли, отделке и фасаду. Почти готовы внутренние сети. Сейчас строители приступили к устройству наружных сетей и благоустройству. Все работы по возведению домов планируется завершить к 1 октября 2023 года.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Таежном на данный момент сделано 26 фундаментов, а также строители смонтировали каркасы 24 домов. Всего в поселке возведут 26 новых домов. Кроме того, уже смонтированы 12 миникотельных и пробурены пять скважин.

Процесс строительства контролирует глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, 1 июля 2023 года жителям Сосьвы, чьи дома сгорели в пожаре, были вручены ключи от новых построенных домов.

Евгений Куйвашев вручил первые ключи от домов погорельцам из Сосьвы
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