Строители продолжают возведение новых жилых домов в Сосьве и Таежном

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 03:32
В 10 домах сейчас идут работы по отделке, в 25 монтируются инженерные сети. На 17 зданиях обустраивают кровлю, а на 13 домах ведутся работы по фасаду, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
В настоящее время готова «коробка» трехэтажного дома, который рассчитан на 65 квартир. Рабочие начали работы по обустройству кровли, отделке и фасаду. Почти готовы внутренние сети. Сейчас строители приступили к устройству наружных сетей и благоустройству. Все работы по возведению домов планируется завершить к 1 октября 2023 года.
В Таежном на данный момент сделано 26 фундаментов, а также строители смонтировали каркасы 24 домов. Всего в поселке возведут 26 новых домов. Кроме того, уже смонтированы 12 миникотельных и пробурены пять скважин.
Процесс строительства контролирует глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Напомним, 1 июля 2023 года жителям Сосьвы, чьи дома сгорели в пожаре, были вручены ключи от новых построенных домов.