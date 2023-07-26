Строители продолжают возведение новых жилых домов в Сосьве и Таежном

В настоящее время готова «коробка» трехэтажного дома, который рассчитан на 65 квартир. Рабочие начали работы по обустройству кровли, отделке и фасаду. Почти готовы внутренние сети. Сейчас строители приступили к устройству наружных сетей и благоустройству. Все работы по возведению домов планируется завершить к 1 октября 2023 года.