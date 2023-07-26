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У жителя Нижнего Тагила забрали автомобиль за пьяное вождение

26 июля 2023, 05:34
Фото: Midjourney
Жителя Нижнего Тагила лишили нового автомобиля Haval за вождение в алкогольном опьянении.

Мужчина, будучи нетрезвым, управлял машиной 28 января 2023 года. За это он был привлечен к административной ответственности, а также за отказ от медосвидетельствования. Об этом рассказали в Ленинском суде Нижнего Тагила, пишет «КП-Екатеринбург».

Тагильчанину назначили 360 часов обязательных работ, запретили водить транспорт в течение двух лет, а также забрали автомобиль и отдали его в доход государства. Приговор в силу не вступил.

Напомним, в апреле 2023 года житель Екатеринбурга водил автомобиль в пьяном виде, несмотря на то, что в январе его за аналогичное деяние лишили прав на два года и выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Во второй раз суд назначил молодому человеку 300 часов обязательных работ.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Происшествия#18+#Инцидент#Суд#Пьяное вождение#Водитель#Автомобиль#Конфискация#Административная ответственность#Лишение прав
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