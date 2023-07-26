У жителя Нижнего Тагила забрали автомобиль за пьяное вождение

Напомним, в апреле 2023 года житель Екатеринбурга водил автомобиль в пьяном виде, несмотря на то, что в январе его за аналогичное деяние лишили прав на два года и выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Во второй раз суд назначил молодому человеку 300 часов обязательных работ.