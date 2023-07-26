В Банке ДОМ. РФ повысили процентную ставку по вкладу-конструктору «Мой ДОМ»

«Мы действуем в логике текущей ситуации — с учетом инфляционных ожиданий, давления на курс рубля и переориентации людей в сторону сберегательной модели. Также мы ориентируемся на меняющиеся предпочтения клиентов в части сроков и сумм размещения. Наиболее привлекательные ставки доступны на сроках от 1 года — в 2023 году именно такие параметры выбирает примерно половина наших клиентов», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.