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В Банке ДОМ. РФ повысили процентную ставку по вкладу-конструктору «Мой ДОМ»

26 июля 2023, 06:09
Фото: Банк ДОМ.РФ
Согласно новым условиям, доходность по депозиту теперь составляет 11%, для зарплатных и премиальных клиентов — 11,2%.

Клиенты самостоятельно выбирают наиболее подходящие условия исходя из своих потребностей и подходов к размещению. Размер процентной ставки зависит от способа открытия вклада, сроков размещения, возможности пополнения и снятия, периодичности выплаты процентов.

«Мы действуем в логике текущей ситуации — с учетом инфляционных ожиданий, давления на курс рубля и переориентации людей в сторону сберегательной модели. Также мы ориентируемся на меняющиеся предпочтения клиентов в части сроков и сумм размещения. Наиболее привлекательные ставки доступны на сроках от 1 года — в 2023 году именно такие параметры выбирает примерно половина наших клиентов», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Максимальная доходность по вкладу «Мой ДОМ» достигается при открытии вклада онлайн и размещении на нем 1 миллиона или более на три года.

Средства на всех вкладах застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). В мобильном банке предусмотрен широкий функционал управления депозитами, включая открытие вкладов, пополнение и снятие средств.

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