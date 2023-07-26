В Екатеринбурге установят более 80 новых «умных» камер

Также планируется установить камеры на пешеходных переходах на улицах Академика Бардина, Куйбышева, Окружная, Начдива Васильева, а также на Московском тракте. Однако конкретная дата размещения в данном случае пока неизвестна, определены лишь городские места для их установки.