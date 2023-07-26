В Екатеринбурге установят более 80 новых «умных» камер

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Техника будет фиксировать такие нарушения, как выезд на встречную полосу, недопустимую скорость, проезд без использования ремня безопасности, несоблюдение правил остановки, парковки, проезда на регулируемых пешеходных переходах и перекрестках, рассказали в Минтрансе Свердловской области.
Некоторые камеры установят уже в 2023 году. Их стоит ждать на улицах Уральская, Бакинских Комиссаров, на перекрестках Победы — Ильича, Ленина — Луначарского, Бакинских Комиссаров — Уральских Рабочих, Таватуйская — Теплоходный проезд, а также в переулке Базовый.
Также планируется установить камеры на пешеходных переходах на улицах Академика Бардина, Куйбышева, Окружная, Начдива Васильева, а также на Московском тракте. Однако конкретная дата размещения в данном случае пока неизвестна, определены лишь городские места для их установки.
Напомним, в июне 2023 года в Нижнем Тагиле началась установка новых современных светофоров. В течение ближайших двух лет в городе также установят транспортные детекторы и видеостену для мониторинга автомобильного движения.