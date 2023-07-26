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В Екатеринбурге установят более 80 новых «умных» камер

26 июля 2023, 06:44
Фото: 1MI
На улицах Екатеринбурга будут установлены новые дорожные камеры. Их планируется поставить около сотни штук.

Техника будет фиксировать такие нарушения, как выезд на встречную полосу, недопустимую скорость, проезд без использования ремня безопасности, несоблюдение правил остановки, парковки, проезда на регулируемых пешеходных переходах и перекрестках, рассказали в Минтрансе Свердловской области.

Некоторые камеры установят уже в 2023 году. Их стоит ждать на улицах Уральская, Бакинских Комиссаров, на перекрестках Победы — Ильича, Ленина — Луначарского, Бакинских Комиссаров — Уральских Рабочих, Таватуйская — Теплоходный проезд, а также в переулке Базовый.

Также планируется установить камеры на пешеходных переходах на улицах Академика Бардина, Куйбышева, Окружная, Начдива Васильева, а также на Московском тракте. Однако конкретная дата размещения в данном случае пока неизвестна, определены лишь городские места для их установки.

Напомним, в июне 2023 года в Нижнем Тагиле началась установка новых современных светофоров. В течение ближайших двух лет в городе также установят транспортные детекторы и видеостену для мониторинга автомобильного движения.

Новое «умное» оборудование появится на дорогах Нижнего Тагила
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Камеры#Фиксация нарушений#Нарушения#Правила#Улицы#Перекресток#Пешеходный переход#Транспорт
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