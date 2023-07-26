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В Екатеринбурге завершены поиски 8-летнего мальчика

26 июля 2023, 04:31
Фото: 1MI
В Екатеринбурге найден восьмилетний мальчик, нуждающийся в медпомощи, который пропал 25 июля 2023 года.

Ребенок найден живым. Об этом сообщили сотрудники отряда «Прорыв», а также поблагодарили всех добровольцев, кто помогал искать мальчика, пишет «КП-Екатеринбург».

В поисках участвовали и сотрудники полиции. О том, где находился найденный, не сообщается.

Напомним, недавно в Свердловской области была найдена живой 11-летняя девочка из поселка Верхнее Дуброво, которая пропала накануне. Известно, что с ней все в порядке. При этом на мать ребенка подготовили документы на лишение ее родительских прав.

Мать пропавшей девочки из Верхнего Дуброво планируется лишить родительских прав
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