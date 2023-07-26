В Екатеринбурге завершены поиски 8-летнего мальчика

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Ребенок найден живым. Об этом сообщили сотрудники отряда «Прорыв», а также поблагодарили всех добровольцев, кто помогал искать мальчика, пишет «КП-Екатеринбург».
В поисках участвовали и сотрудники полиции. О том, где находился найденный, не сообщается.
Напомним, недавно в Свердловской области была найдена живой 11-летняя девочка из поселка Верхнее Дуброво, которая пропала накануне. Известно, что с ней все в порядке. При этом на мать ребенка подготовили документы на лишение ее родительских прав.