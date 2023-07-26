В Крыму на площадке «Таврида» начала работу арт-школа экологии при поддержке РЭО

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В течение недели, до 30 июля, в нем участвуют прошедшие конкурс экологи, дизайнеры, архитекторы и другие специалисты.
По сообщению издания properm.ru, генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что для построения в России экономики замкнутого цикла и реализации реформы в сфере обращения с ТКО необходимы квалифицированные специалисты. Он подчеркнул, что нужно с использованием разных активностей стимулировать тех, кто планирует работать в сферу экологии. Арт-школа на площадке «Таврида» даст возможность молодым специалистам максимально проявить себя, получить больше информации о процессах утилизации и принципах циркулярной экономики в целом.
В проекте принимают участие экологи, архитекторы, рециклинг-технологи, урбанисты-экологи, дизайнеры, художники, промышленные дизайнеры, ландшафтные дизайнеры, инженеры-конструкторы, биохимики, механики, биологи, зоологи, гидрологи, ученые и преподаватели.
Образовательный заезд будет продолжаться семь дней. За это время участники экологической арт-школы пройдут обучение у экспертов отрасли. В программе заезда изучение природного потенциала России и других стран, выявление наиболее острых проблем экологии и разработка их решений. Кроме этого, участники будут работать над собственными творческими экологическими проектами и возможностями их реализации.
PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко отметил, что компания выступила в качестве одного из организаторов арт-школы экологии и стала генеральным экологическим партнером «Тавриды». В РЭО рады каждый год быть частью этого масштабного события и вдохновлять молодых россиян к переходу на более экологичную модель поведения.