В Крыму на площадке «Таврида» начала работу арт-школа экологии при поддержке РЭО

По сообщению издания properm.ru, генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что для построения в России экономики замкнутого цикла и реализации реформы в сфере обращения с ТКО необходимы квалифицированные специалисты. Он подчеркнул, что нужно с использованием разных активностей стимулировать тех, кто планирует работать в сферу экологии. Арт-школа на площадке «Таврида» даст возможность молодым специалистам максимально проявить себя, получить больше информации о процессах утилизации и принципах циркулярной экономики в целом.