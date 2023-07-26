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В Нижнем Тагиле вандалы сожгли мешок с одеждой для нуждающихся

26 июля 2023, 06:56
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле прямо у ворот центра защиты материнства и детства неустановленные лица подожгли мешок с одеждой. Вещи сгорели полностью, также пострадала одна из стен центра.

Сотрудники центра до сих пор в недоумении — кому и зачем понадобилось делать это. Одежда была оставлена для благотворительных целей.

Не знаем, случайно или нарочно это было сделано, кто так захотел нам «насолить»? Самое обидное, что пострадали вещи, которые могли бы прослужить ещё долгую службу нашим подопечным, подгорела стена нашего центра, — делятся впечатлениями сотрудники центра защиты материнства и детства.

Сам инцидент произошёл ночью 22 июля. На следующий день сотрудники центра выложили у себя в группе пост, в котором попросили неравнодушных следить за расписанием работы и не оставлять больше вещи у дверей центра.

Поджог ведещей Поджог ведещей
Поджог ведещей
Фото: Центр защиты материнства и детства "Дар жизни"

В пресс-службе МУ МВД Нижнетагильское редакции TagilCity.ru сообщили, что по данному факту заявление поступило. Участковым уполномочеными организованы проверочные мероприятия.

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