В Нижний Тагил прибыл новый трамвайный вагон

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Накануне в город привезли еще один вагон, который производился на «Уралтрансмаше». При этом 27 и 28 июля 2023 года ожидаются поставки еще двух вагонов, рассказал директор «Тагильского трамвая» Игорь Темнов.
Также, по словам Темнова, 28 июля планируется завершение поставки всей партии нового городского транспорта. Ранее Нижнему Тагилу были выделены средства на приобретение 12 современных трамваев. Восемь вагонов привезли в город в 2022 году, а в 2023 доставляются оставшиеся.
Напомним, в 2024 году в Нижнем Тагиле планируется начать ремонтные работы на трамвайных путях, а также менять их на современные. По мнению жителей города, новые трамваи могут быстро выйти из строя из-за состояния путей.