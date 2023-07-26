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В Нижний Тагил прибыл новый трамвайный вагон

26 июля 2023, 05:03
Фото: "Тагильский трамвай"
В Нижний Тагил продолжается поставка новых трамвайных вагонов.

Накануне в город привезли еще один вагон, который производился на «Уралтрансмаше». При этом 27 и 28 июля 2023 года ожидаются поставки еще двух вагонов, рассказал директор «Тагильского трамвая» Игорь Темнов.

Фото: "Тагильский трамвай"

Также, по словам Темнова, 28 июля планируется завершение поставки всей партии нового городского транспорта. Ранее Нижнему Тагилу были выделены средства на приобретение 12 современных трамваев. Восемь вагонов привезли в город в 2022 году, а в 2023 доставляются оставшиеся.

Напомним, в 2024 году в Нижнем Тагиле планируется начать ремонтные работы на трамвайных путях, а также менять их на современные. По мнению жителей города, новые трамваи могут быстро выйти из строя из-за состояния путей.

Ремонт трамвайных путей планируется в Нижнем Тагиле с 2024 года
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Вагоны#Трамваи#Тагильский трамвай#Трамвайные пути#Поставки#Партия#Средства#Транспорт#Касается каждого
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