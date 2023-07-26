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В одной из старейших школ Нижнего Тагила началась черновая отделка

26 июля 2023, 13:40
Фото: Telegram-канал Владислава Пинаева
В Нижнем Тагиле продолжаются ремонтные работы в школе № 32, которые начались в январе 2023 года.

Сейчас в образовательном учреждении завершены капремонт крыши и замена межэтажных покрытий. Сейчас идет обновление охранной и пожарной сигнализаций, а также обновление водоснабжения, вентиляции, отопления, электрики, рассказали мэр города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал Владислава Пинаева

После ремонта в школе на втором и третьем этажах будут располагаться кабинеты учителей-предметников и начальная школа, а на четвертом оборудуют кабинеты иностранных языков. Кроме того, у преподавателей точных и естественных наук появятся лаборантские помещения.

В школу также закупят лабораторное оборудование, интерактивные доски, учебную мебель. По словам Пинаева, ремонт идет согласно запланированному графику. Школа должна открыться в начале 2024 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле сейчас ведется ремонт спортплощадки школы № 10, который начался в июне 2023 года. Все работы планируется завершить к концу августа 2023 года.

На спортплощадке школы № 10 в Нижнем Тагиле продолжаются ремонтные работы
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