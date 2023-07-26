В одной из старейших школ Нижнего Тагила началась черновая отделка

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Сейчас в образовательном учреждении завершены капремонт крыши и замена межэтажных покрытий. Сейчас идет обновление охранной и пожарной сигнализаций, а также обновление водоснабжения, вентиляции, отопления, электрики, рассказали мэр города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.
После ремонта в школе на втором и третьем этажах будут располагаться кабинеты учителей-предметников и начальная школа, а на четвертом оборудуют кабинеты иностранных языков. Кроме того, у преподавателей точных и естественных наук появятся лаборантские помещения.
В школу также закупят лабораторное оборудование, интерактивные доски, учебную мебель. По словам Пинаева, ремонт идет согласно запланированному графику. Школа должна открыться в начале 2024 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле сейчас ведется ремонт спортплощадки школы № 10, который начался в июне 2023 года. Все работы планируется завершить к концу августа 2023 года.