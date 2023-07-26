В ООП рассказали о самых частых жалобах пассажиров общественного транспорта

Posted Сегодня, 18:36
Published Сегодня, 18:36
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
Председатель Общероссийского объединения пассажиров и член Общественного Совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов поделился с RuNews24.ru наиболее частыми жалобами людей на общественный транспорт. Претензии граждан во всех городах России, где есть городской транспорт, примерно одинаковые.
Зотов отметил, что результаты всероссийского опроса станут известны только через неделю, а пока он опирается на предыдущие опросы и свой опыт. По его мнению, достаточно большое количество жителей крупных городов хотя бы довольны наличием общественного транспорта. В то же время, в малых городах общественного транспорта зачастую вовсе нет.
Однако, даже в крупных городах много жалоб на движение и расписание транспорта. Также предметами недовольства является качество услуг со стороны перевозчиков и состояние транспортных средств. На линиях не всегда есть вместительные и комфортные автобусы. Кроме того, пассажиры часто жалуются на неисправные кондиционеры и отопление.