В ООП рассказали о самых частых жалобах пассажиров общественного транспорта

Однако, даже в крупных городах много жалоб на движение и расписание транспорта. Также предметами недовольства является качество услуг со стороны перевозчиков и состояние транспортных средств. На линиях не всегда есть вместительные и комфортные автобусы. Кроме того, пассажиры часто жалуются на неисправные кондиционеры и отопление.