В возрасте 72 лет скончался режиссер «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Однако, во время беседы с врачом у него возникла острая сердечная недостаточность, и скорая помощь, вызванная на место, не смогла спасти режиссера, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Михаил Мамедов был автором таких известных фильмов и сериалов, как «Неистовый, яростный, бешеный…», «Паутина» и «Такова жизнь». Однако, особенно запомнился он публике благодаря созданию культового фильма «Улицы разбитых фонарей». Его талант и работа были отмечены званием заслуженного деятеля искусств России. Кроме работы в кино, Михаил Мамедов также оставил свой след в театре, где поставил несколько успешных постановок в «Театре Луны» и Театре имени Маяковского.