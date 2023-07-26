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В возрасте 72 лет скончался режиссер «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов

26 июля 2023, 04:55
Утром 24 июля режиссер Михаил Мамедов вместе с женой отправился на запланированный осмотр в поликлинику на Рижском проезде, Москва.

Однако, во время беседы с врачом у него возникла острая сердечная недостаточность, и скорая помощь, вызванная на место, не смогла спасти режиссера, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Михаил Мамедов был автором таких известных фильмов и сериалов, как «Неистовый, яростный, бешеный…», «Паутина» и «Такова жизнь». Однако, особенно запомнился он публике благодаря созданию культового фильма «Улицы разбитых фонарей». Его талант и работа были отмечены званием заслуженного деятеля искусств России. Кроме работы в кино, Михаил Мамедов также оставил свой след в театре, где поставил несколько успешных постановок в «Театре Луны» и Театре имени Маяковского.

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