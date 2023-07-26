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Военный из Нижнего Тагила получил пять лет за самовольное оставление части

26 июля 2023, 09:40
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле вынесли приговор в отношении военнослужащего по контракту, который самовольно покинул воинскую часть. Приговор был оглашен Нижнетагильским гарнизонным военным судом в присутствии личного состава.

Мужчине вынесли приговор — 5 лет условно с испытательным сроком 2 года. В течение 15 суток он может обжаловать это решение.

После оглашения приговора с военным и другими солдатами была проведена разъяснительная беседа о недопустимости такого поведения.

А тем временем военного из Горноуральского городского округа объявили дезертиром по ошибке. Он приехал в отпуск ко дню рождения своей дочки, а после вернулся в зону СВО и попал в другую часть. Ему грозит уголовная статья о дезертирстве.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Дезертир#Воинская часть#Суд#Приговор#Происшествия
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