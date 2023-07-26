Военный из Нижнего Тагила получил пять лет за самовольное оставление части

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Мужчине вынесли приговор — 5 лет условно с испытательным сроком 2 года. В течение 15 суток он может обжаловать это решение.
После оглашения приговора с военным и другими солдатами была проведена разъяснительная беседа о недопустимости такого поведения.
А тем временем военного из Горноуральского городского округа объявили дезертиром по ошибке. Он приехал в отпуск ко дню рождения своей дочки, а после вернулся в зону СВО и попал в другую часть. Ему грозит уголовная статья о дезертирстве.