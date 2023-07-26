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Впервые в Нижнем Тагиле фестиваль бардовской песни состоится на Лисьей горе

26 июля 2023, 13:09
Фото: 1MI
29 июля, в четверг, в Нижнем Тагиле на Лисьей горе впервые пройдет фестиваль авторской песни имени Сергея Минина. Ранее мероприятие было организовано в поселке Антоновский, но его перенесли из-за противопожарного режима.

Торжественное открытие 37-го открытого городского фестиваля авторской песни состоится с 11.00 до 11.30. Затем пройдут концертная программа клуба самодеятельной песни «Зеленая Лампа» из Нижнего Тагила и выступления участников. В мероприятии примут участие и номинанты до 16 лет в блоке «Надежды маленький оркестрик».

В 13.30 тагильчане смогут услышать программу из песен Владимира Высоцкого. Кроме того, с 16.00 до 17.30 состоятся соревнования по силовым видам спорта. А с 19.00 начнется программа гостей фестиваля и лауреатов прошлых лет.

Также запланированы поэтические конкурсы и мастерские, презентация сборника лауреатов прошлого фестиваля авторской песни. Гала-концерт и награждение лауреатов состоится с 18.15 до 19.00.

29 июля в центре Нижнего Тагила запретят парковку из-за фестиваля авторской песни
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#Нижний Тагил#Бард#Фестиваль#Песни#Мероприятия#Лисья гора#Свободное время#Эксклюзив#Евгения Сафина
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