Впервые в Нижнем Тагиле фестиваль бардовской песни состоится на Лисьей горе

В 13.30 тагильчане смогут услышать программу из песен Владимира Высоцкого. Кроме того, с 16.00 до 17.30 состоятся соревнования по силовым видам спорта. А с 19.00 начнется программа гостей фестиваля и лауреатов прошлых лет.