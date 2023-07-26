Впервые в Нижнем Тагиле фестиваль бардовской песни состоится на Лисьей горе

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Торжественное открытие 37-го открытого городского фестиваля авторской песни состоится с 11.00 до 11.30. Затем пройдут концертная программа клуба самодеятельной песни «Зеленая Лампа» из Нижнего Тагила и выступления участников. В мероприятии примут участие и номинанты до 16 лет в блоке «Надежды маленький оркестрик».
В 13.30 тагильчане смогут услышать программу из песен Владимира Высоцкого. Кроме того, с 16.00 до 17.30 состоятся соревнования по силовым видам спорта. А с 19.00 начнется программа гостей фестиваля и лауреатов прошлых лет.
Также запланированы поэтические конкурсы и мастерские, презентация сборника лауреатов прошлого фестиваля авторской песни. Гала-концерт и награждение лауреатов состоится с 18.15 до 19.00.