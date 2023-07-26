Вялая реконструкция: почему не все места для сбора ТКО в Тагиле соответствуют нормам

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
По подсчетам Министерства природных ресурсов России, на каждого россиянина приходится по 400 килограммов отходов в год. Согласно статистике, в среднем российская семья, состоящая из четырех человек, выбрасывает за год около 150 килограмм разного рода пластмасс, 100 кг макулатуры и около 1000 стеклянных бутылок.
Специалисты считают, что если построить из российского мусора, накопленного за год, башню диаметром в 1 метр — она достанет до Луны (а это 384 тысячи километров). Чтобы такого «стройматериала» не существовало, в стране и внедряется новая система обращения с отходами.
«Мусорная» реформа ставит благую цель: навести порядок в сборе и утилизации мусора, очистить территории от свалок и не допустить дальнейшего их разрастания. Одним из этапов реализации этого проекта стала реконструкция контейнерных площадок общего пользования на территории многоквартирных домов.
Редакция TagilCity.ru пообщалась с жителями и представителями управляющих компаний города и выяснила, как обстоят дела с оборудованием мест сбора ТКО в Нижнем Тагиле.
В доме по улице Вязовская, 3, находящейся под контролем УК «Управдом Нижний Тагил», по словам жильцов, контейнерная площадка находится в удовлетворительном состоянии. Однако есть и некоторые проблемы.
Жители из домов напротив инициировали перенос площадки для сбора ТКО ближе к нашему дому, развернули ее, получается. Теперь весь мусор летит на детскую площадку. Также сильный ветер разносит и неприятные запахи оттуда на близлежащую территорию. В целом наша УК по возможности все заявки выполняет, и ремонт, и песок на детскую площадку, но нам бы хотелось и баки новые для мусора. Особенно, чтобы была возможность сортировать отходы, — поделились информацией жители многоквартирника.
По адресу Пархоменко, 20 контейнерную площадку курирует УК «Теплотехник». Председатель МКД сообщила, что разговаривала с директором этой управляющей компании и ей пообещали в скором времени, что место для сбора ТКО приведут в порядок: покрасят баки и соорудят специальное ограждение.
У нас одна небольшая площадочка на несколько управляющих компаний. Еще и мусор из школы № 44 к нам несут, и кафе в нашем доме есть, тоже сюда все несут. А это большие объемы. Моментально все заполняется. Раньше у нас другой дворник убирал, по всей территории домов мусор летал, сейчас же все чистенько. Мы договорились с другим работником о сотрудничестве, он все хорошо прибирает, — добавила общественница.
На Садовой, 2, что под управлением «Квартал-НТ» состояние КП также оставляет желать лучшего, но мусор вывозят и территорию убирают ежедневно, сообщают жители дома.
А вот во дворе за домом Октябрьской революции, 36 участок для сбора отходов приведен в порядок. Сами жители близлежащих домов довольны уровнем обслуживания организации.
В самой же УК ответили, что планов по реконструкции площадок нет. Она происходит только по факту, если бак находится в неудовлетворительном состоянии.
УК «Позитив» планирует реконструировать место для сбора и вывоза отходов по адресу Вязовская, 34. Там поставят новые железные баки и сделают обрешетку. По другим адресам реконструкция не планируется, ответили редакции TagilCity.ru в компании.
Хотя жители дома по улице Ленина, 42, который также относится к этой управляющей организации, жалуются, что УК на любые заявки лишь отмахивается.
Немного другая ситуация среди жильцов многоквартирных домов, находящихся под управлением УК «Содружество».
Жители сами не соглашаются на реконструкцию контейнерных площадок, так как это дорого. По совету администрации города мы меняем старые баки на новые железные, так как пластиковые часто сжигают. Мы заменили несколько баков в Евстюнихе, на Сухоложском и по улице Клиновая, — сообщают в группе компаний УК «Содружество».
Гораздо хуже обстановка с площадками по адресам Булата Окуджавы, 3, 5, 7, 9 и 11. Здесь многоквартирники находятся под управлением «СтройСервиса». В беседе с редакцией жительницы одного их этих домов рассказала некоторые подробности сложившейся ситуации.
Управляющая компания сделала крыши, только сами контейнеры стоят на улице, потому чтобы вывезти мусор, техника не сможет подъехать, чтобы погрузить мусор. Спецтехника просто сломает эти крыши! Если б они были новые, с колесиками, с крышками, как положено! А сейчас весь мусор разлетается вокруг, особенно когда ветреная погода. За все это спасибо УК «СтройСервис». Сетку для пластиковых бутылок, можно сказать, вымаливали. Куча заявлений, обращений в компанию по этому и другим поводам от многих собственников, но ничего так и не сделано, — рассказали девушки.
В самой управляющей организации происходящее комментировать отказались.
Еще одна абсолютно противоположная ситуация: жильцы шести многоквартирных домов в городе Нижний Тагил по адресу Оплетина, 12 теперь имеют собственную новую контейнерную площадку. В данном случае двор образуют жилые многоквартирные дома, расположенные по улицам Кузнецкого, Оплетина и Высокогорская. Эту территорию обслуживают УК «Труд», «Городок» и «ЖЭУ№1».
Более года назад УК «Городок» предложила установить в качестве временного места накопления ТКО на Оплетина, 12 бункер для крупногабаритных отходов и обозначила, что в течение года обустроит новую контейнерную площадку. Однако организация договоренностей не выполнила и площадки так и не построила.
Инициативу по решению вопроса взяла УК «ЖЭУ№1». В сжатые сроки площадка была построена. Теперь во дворе есть обустроенное по всем санитарным правилам место для сбора отходов: с необходимым ограждением, твердым покрытием, навесом и удобными скатами для евробаков.
Огромное спасибо руководству УК «ЖЭУ№1» за ответственный и последовательный подход в создании удобных и современных мест накопления ТКО. В этом году «ЖЭУ№1» обустроила еще одну новую контейнерную площадку по адресу Липовый тракт, 26 в Нижнем Тагиле. Это отличный пример остальным управляющим компаниям, — заметил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Планируется, что к концу 2023 года во всех районах города появится около семидесяти обустроенных контейнерных площадок. На эти цели в муниципальном бюджете выделено порядка 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации города.
Как рассказали в управлении городским хозяйством, на подготовительном этапе проверку проходят площадки, которые уже согласованы в Роспотребнадзоре. Специалисты во время осмотров учитывают такие факторы как удобство расположения для горожан, наличие подъездных путей, твердого дорожного покрытия, а также возможности для разворота спецтехники.
Как только локации для размещения новых площадок будут утверждены, муниципалитет инициирует конкурсные процедуры по определению подрядной организации для их строительства. Планируется, что в Ленинском районе появится 27 площадок ТКО, в Тагилстроевском — 17 и Дзержинском районе — 12. Кроме того, в сельских населенных пунктах, где вопрос утилизации отходов также актуален, планируется организовать еще 19 новых мест для сбора мусора, отметил начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев.
Организация новых современных контейнерных площадок — это один из наиболее актуальных вопросов экологической реформы. В прошлом году работы в этом направлении во многих муниципалитетах севера Свердловской области были приостановлены и на это были свои причины. Очень правильно, что администрация Нижнего Тагила возобновляет работы по обустройству инфраструктуры сбора ТКО, — прокомментировал Федор Потапов.
Напомним, что в Нижнем Тагиле функционирует более 1700 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, 191 в частном секторе, остальные на территориях МКД и в сельских населенных пунктах.