Вялая реконструкция: почему не все места для сбора ТКО в Тагиле соответствуют нормам

Более года назад УК «Городок» предложила установить в качестве временного места накопления ТКО на Оплетина, 12 бункер для крупногабаритных отходов и обозначила, что в течение года обустроит новую контейнерную площадку. Однако организация договоренностей не выполнила и площадки так и не построила.