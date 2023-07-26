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Задержан «заминировавший» подъезд житель Краснотурьинска

26 июля 2023, 08:57
Фото: 1MI
В Краснотурьинске представители ФСБ задержали мужчину, который ранее заявлял о том, что он якобы заминировал подъезд.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма, совершенном из хулиганства (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Теперь он может сесть в тюрьму на три года, пишет «КП-Екатеринбург».

Подъезд мужчина «заминировал» после того, как поссорился в девушку, в которую влюблен. Он написал ей сообщение, в котором рассказал, что заложил в ее подъезд гранаты, тротиловые шашки, растяжки. Также он добавил, что через полчаса подъезд взлетит в воздух.

Девушка немедленно сообщила об этом в экстренные службы. Прибыв на место, они выяснили, что на самом деле подъезд безопасен — мин и гранат в нем не нашли.

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#Елена Озерова#Подъезд#Минирование#Краснотурьинск#18+#Криминал#Свердловская область
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