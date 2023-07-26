Задержан «заминировавший» подъезд житель Краснотурьинска

Подъезд мужчина «заминировал» после того, как поссорился в девушку, в которую влюблен. Он написал ей сообщение, в котором рассказал, что заложил в ее подъезд гранаты, тротиловые шашки, растяжки. Также он добавил, что через полчаса подъезд взлетит в воздух.