Закрытие дороги по улице Окунева в Нижнем Тагиле продлено на месяц

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Постановление от 25 июля подписано главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Причина, по которой сместились сроки — увеличение характеристик и объема работ на участке теплотрассы. Решение принято на основании городского Устава.
Напомним, что движение на улице Окунева перекрывалось на две недели — с 10 до 24 июля. Дорога закрыта от улицы Патона до проспекта Вагоностроителей в Нижнем Тагиле. На данном участке пути выставлены предупреждающие дорожные знаки, оповещающие автомобилистов об опасности.