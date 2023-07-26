Закрытие дороги по улице Окунева в Нижнем Тагиле продлено на месяц

Напомним, что движение на улице Окунева перекрывалось на две недели — с 10 до 24 июля. Дорога закрыта от улицы Патона до проспекта Вагоностроителей в Нижнем Тагиле. На данном участке пути выставлены предупреждающие дорожные знаки, оповещающие автомобилистов об опасности.