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Закрытие дороги по улице Окунева в Нижнем Тагиле продлено на месяц

26 июля 2023, 09:18
Фото: 1MI
Администрация Нижнего Тагила на месяц продлила закрытие автомобильной дороги по улице Окунева. Ранее дорога была перекрыта на 2 недели. Открытие планировалось 24 июля, теперь сроки завершения ремонта сместились на 24 августа.

Постановление от 25 июля подписано главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Причина, по которой сместились сроки — увеличение характеристик и объема работ на участке теплотрассы. Решение принято на основании городского Устава.

Напомним, что движение на улице Окунева перекрывалось на две недели — с 10 до 24 июля. Дорога закрыта от улицы Патона до проспекта Вагоностроителей в Нижнем Тагиле. На данном участке пути выставлены предупреждающие дорожные знаки, оповещающие автомобилистов об опасности.

Движение на улице Окунева в Нижнем Тагиле будет перекрыто на две недели
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