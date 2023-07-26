Замначальника отдела полиции судят за взятку от наркоторговца в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Со слов подсудимого, он невиновен, а дело вокруг него сфабриковано. Мужчина рассказал, что на скамью подсудимых его привела клевета людей, заинтересованных в сговоре. Об этом Алексеев сообщил изданию 66.ру.
Следствие выстраивается на событиях, произошедших в 2018 году. Тогда житель Екатеринбурга трудился на должности, связанной с контролем оборота наркотиков. Мужчина якобы договорился с одним из задержанных на взятку в 330 тысяч рублей — это бы гарантировало последнему более легкую уголовную статью.