Замначальника отдела полиции судят за взятку от наркоторговца в Екатеринбурге

Следствие выстраивается на событиях, произошедших в 2018 году. Тогда житель Екатеринбурга трудился на должности, связанной с контролем оборота наркотиков. Мужчина якобы договорился с одним из задержанных на взятку в 330 тысяч рублей — это бы гарантировало последнему более легкую уголовную статью.