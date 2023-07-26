tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Изображение материала

Замначальника отдела полиции судят за взятку от наркоторговца в Екатеринбурге

26 июля 2023, 07:18
Фото: 1MI
Заместителя начальника отдела полиции № 4 в Екатеринбурге Видима Алексеева обвиняют во взяточничестве от продавца наркотиков. В настоящее время идет судебное следствие. Обвинение запрашивает 10 лет тюрьмы.

Со слов подсудимого, он невиновен, а дело вокруг него сфабриковано. Мужчина рассказал, что на скамью подсудимых его привела клевета людей, заинтересованных в сговоре. Об этом Алексеев сообщил изданию 66.ру.

Следствие выстраивается на событиях, произошедших в 2018 году. Тогда житель Екатеринбурга трудился на должности, связанной с контролем оборота наркотиков. Мужчина якобы договорился с одним из задержанных на взятку в 330 тысяч рублей — это бы гарантировало последнему более легкую уголовную статью.

Экс-полицейского из Екатеринбурга обвинили в получении взятки в виде IPhone 12
Узнать подробнее
Читайте также:
Полмиллиона штрафа заплатила компания из Кировграда за взятку врачу в 8 тысяч рублейБывший полицейский из Подмосковья осужден на 11 лет за взяткуЛесничего из Качканара обвинили во взятках на 390 тысяч рублей
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Криминал#Взятка#Суд#Наркотики
Подпишитесь
Разрушенный ливнями и ДТП мост через реку Иса под Тагилом отремонтируют за 57,5 млн
Сегодня, 06:15
«Деяние предыдущего главы?». Что сказали депутаты ГГО об отказе отстранять Летникова
Вчера, 12:00
Новый храм появится на Вагонке в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:51
50 новых автобусов планируется закупить в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:49
Налоговая инспекция заинтересовалась отсутствием билетов в автобусах Нижнего Тагила
24 июля, 13:17
Офис оформляющей кабальные договоры цессий фирмы закрыт в Нижнем Тагиле
24 июля, 09:49