Запрет на провоз жидкостей в ручной клади свыше 100 мл: что нужно знать

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс с просьбой отменить ограничения при перевозке жидкостей в ручной клади. В интервью runews24.ru председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал подробнее об этой инициативе.
Он отметил, что инициаторы попросили разрешить провоз жидкостей в аэропортах, где уже установлены сканеры для определения типа веществ. Количество таких аэропортов, включая московский авиаузел, значительно выросло. Эти устройства способны распознавать сотни химических веществ, которые могут провозить пассажиры. Поэтому можно точно определить, что находится в жидкости. Это касается не только безопасности, но и комфорта пассажиров.
Однако в аэропортах, где нет специальной аппаратуры для сканирования, ограничения на провоз жидкостей следует сохранить, добавил Зотов.
Запрет на провоз жидкостей в ручной клади имеет исключения. Например, позволяется провозить напитки, приобретенные в Duty Free или в кафе после прохождения контроля безопасности, а также детское питание (если есть ребенок). Медикаменты объемом более 100 мл также разрешены при наличии справки от врача.