Запрет на провоз жидкостей в ручной клади свыше 100 мл: что нужно знать

Начиная с 2007 года, в России действует правило о запрете провоза жидкостей в ручной клади, если их объем превышает 100 миллилитров. Однако по-прежнему разрешается провозить до литра жидкостей, но только в емкостях объемом до 100 мл. Полупустые емкости больше 100 мл все равно запрещено провозить.