Засохшее мясо, ржавчина и грязь найдены в школьных пищеблоках Кушвы

Например, в производственных цехах «Азиатской СОШ» сотрудники недостаточно проводили мойку и дезинфекцию оборудования — на деталях мясорубки найдены засохшие частицы мяса. В школе №6 некоторое оборудование для приготовления блюд имело ржавчину, следы сколов и остатки продуктов. В школе №1 полки холодильника также имели следы ржавчины, что не позволяет проводить качественную дезинфекцию. В школе №10 рядом со столом в цехе обработки овощей расположено канализационное оборудование.