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Засохшее мясо, ржавчина и грязь найдены в школьных пищеблоках Кушвы

26 июля 2023, 10:43
Фото: 1MI
Многочисленные нарушения нашел Роспотребнадзор в пищеблоках школьных столовых Кушвы. Замдиректора компании, которая занимается организацией питания в учебных заведениях, ООО «Олес» оштрафована на 30 тысяч рублей.

Истцом в судебном деле выступило региональное управление Роспотребнадзора. В период с 23 января по 3 февраля 2023 года ведомство проводило проверку в школах Кушвы, где ООО «Олес» является организатором питания. Во время надзорного мероприятия проверяющие нашли множество повторных нарушений на пищеблоках.

Например, в производственных цехах «Азиатской СОШ» сотрудники недостаточно проводили мойку и дезинфекцию оборудования — на деталях мясорубки найдены засохшие частицы мяса. В школе №6 некоторое оборудование для приготовления блюд имело ржавчину, следы сколов и остатки продуктов. В школе №1 полки холодильника также имели следы ржавчины, что не позволяет проводить качественную дезинфекцию. В школе №10 рядом со столом в цехе обработки овощей расположено канализационное оборудование.

В итоге Роспотребнадзор потребовал через суд привлечь к административной ответственности замдиректора ООО «Олес» Лилию Хаметову. Иск был удовлетворен. Хаметовой назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

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