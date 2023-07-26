Засохшее мясо, ржавчина и грязь найдены в школьных пищеблоках Кушвы

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Истцом в судебном деле выступило региональное управление Роспотребнадзора. В период с 23 января по 3 февраля 2023 года ведомство проводило проверку в школах Кушвы, где ООО «Олес» является организатором питания. Во время надзорного мероприятия проверяющие нашли множество повторных нарушений на пищеблоках.
Например, в производственных цехах «Азиатской СОШ» сотрудники недостаточно проводили мойку и дезинфекцию оборудования — на деталях мясорубки найдены засохшие частицы мяса. В школе №6 некоторое оборудование для приготовления блюд имело ржавчину, следы сколов и остатки продуктов. В школе №1 полки холодильника также имели следы ржавчины, что не позволяет проводить качественную дезинфекцию. В школе №10 рядом со столом в цехе обработки овощей расположено канализационное оборудование.
В итоге Роспотребнадзор потребовал через суд привлечь к административной ответственности замдиректора ООО «Олес» Лилию Хаметову. Иск был удовлетворен. Хаметовой назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.