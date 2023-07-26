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Жители Екатеринбурга оценят качество работы общественного транспорта

26 июля 2023, 16:04
Фото: 1MI
У жителей Екатеринбурга поинтересовались качеством работы общественного транспорта. Опрос запущен Общественной палатой РФ и объединением пассажиров.

Итоги данного опроса дадут возможность учитывать мнение людей при развитии транспортной инфраструктуры и самого транспорта в городах и иных населенных пунктах, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Так, в настоящее время власти уральской столицы обеспечивают транспортную коммуникацию с многими районами города. Обновляются автобусы, троллейбусы и трамваи, прокладываются новые трамвайные пути.

Напомним, в Нижний Тагил продолжают поставлять новые трамвайные вагоны. Поставки начались еще в 2022 году. 28 июля 2023 года доставка всей партии трамваев должна завершиться.

В Нижний Тагил прибыл новый трамвайный вагон
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Автобусы#Троллейбусы#Трамваи#Опрос#Горожане#Жители#Мнение#Развитие#Коммуникации#Транспорт
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