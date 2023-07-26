Жители Екатеринбурга оценят качество работы общественного транспорта

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Итоги данного опроса дадут возможность учитывать мнение людей при развитии транспортной инфраструктуры и самого транспорта в городах и иных населенных пунктах, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Так, в настоящее время власти уральской столицы обеспечивают транспортную коммуникацию с многими районами города. Обновляются автобусы, троллейбусы и трамваи, прокладываются новые трамвайные пути.
Напомним, в Нижний Тагил продолжают поставлять новые трамвайные вагоны. Поставки начались еще в 2022 году. 28 июля 2023 года доставка всей партии трамваев должна завершиться.