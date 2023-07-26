Жители пожаловались на сжигаемые туши лосей на покрышках под Екатеринбургом

Глава Сысерти сказал, что места сжигания определены постановлением мэрии в 2019 году, с мая 2022 года за это отвечает местное «Благоустройство». На вопрос про законность сжигания биологических отходов с помощью покрышек глава Дмитрий Нисковских пока не ответил.