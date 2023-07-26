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Жители пожаловались на сжигаемые туши лосей на покрышках под Екатеринбургом

26 июля 2023, 13:02
Фото: 1MI
Под Екатеринбургом на покрышках сжигают туши кабанов и лосей. Находку сделали жители села Щелкун.

По их словам, неизвестные им люди сжигают трупы диких животных на покрышках. Все это происходит в непосредственной близости к их домам, пишет Е1.

В небольшой карьер злоумышленники привозят туши лосей, кабанов и других крупных животных, далее они кладут их на покрышки и поджигают. Дым при этом виднеется над всем лесом.

В тоже время покрышки относятся к четвертому классу опасности, из них запрещено даже делать клумбы во дворах. Поэтому соседи возмущены происходящим.

Я вчера доехала туда, вышла из машины — и меня стошнило, честное слово, такая там вонь стоит. Приехала — перестирала всю одежду. Люди возмущены. Почему у нас такое происходит? — жалуется жительница села Щелкун.

По словам женщины, подобных актов с мая было как минимум три.

Глава Сысерти сказал, что места сжигания определены постановлением мэрии в 2019 году, с мая 2022 года за это отвечает местное «Благоустройство». На вопрос про законность сжигания биологических отходов с помощью покрышек глава Дмитрий Нисковских пока не ответил.

Ведущий специалист департамента по охране в Сысертском городском округе Андрей Сакулин рассказал, что сжигают здесь диких животных, которые попали под машину.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Покрышки#Трупы животных#Жалобы#Жители#Дым#Происшествия
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