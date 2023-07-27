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Бизнесмен из Екатеринбурга избежал тюрьмы за хищение 285 млн рублей с госконтрактов

27 июля 2023, 15:33
Фото: 1MI
Руководитель «Березовскстройинвест» получил условный срок по обвинению в хищении 285 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов. Приговор был вынесен Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга.

Компания «Березовскстройинвест» выполняла контакт на строительство базы Уральского МЧС в 2015 году. Документы и сведения о выполнении строительных работ были сфальсифицированы по поручению руководителя компании.

Осужденный также контролировал компанию «Нефтеюганскстройинвест». С сначала лета 2015 по ноябрь 2016 года он обязался возвести в Екатеринбурге водно-спасательную станцию по условиям еще одного госконтракта. По уже отработанной схеме предпринимателю удалось похитить еще 73 миллиона бюджетных средств.

Приговор был приведен к исполнению. Мерой пресечения назначено условное осуждение сроком на пять лет и штраф в размере 780 тысяч рублей. Изначально представители Госпрокуратуры ходатайствовали о приговоре к 6 годам колонии строгого режима.

Житель Березовского похитил более 70 млн рублей на госконтрактах
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