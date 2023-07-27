Бизнесмен из Екатеринбурга избежал тюрьмы за хищение 285 млн рублей с госконтрактов

Осужденный также контролировал компанию «Нефтеюганскстройинвест». С сначала лета 2015 по ноябрь 2016 года он обязался возвести в Екатеринбурге водно-спасательную станцию по условиям еще одного госконтракта. По уже отработанной схеме предпринимателю удалось похитить еще 73 миллиона бюджетных средств.