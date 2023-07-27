Бизнесмен из Екатеринбурга избежал тюрьмы за хищение 285 млн рублей с госконтрактов

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Компания «Березовскстройинвест» выполняла контакт на строительство базы Уральского МЧС в 2015 году. Документы и сведения о выполнении строительных работ были сфальсифицированы по поручению руководителя компании.
Осужденный также контролировал компанию «Нефтеюганскстройинвест». С сначала лета 2015 по ноябрь 2016 года он обязался возвести в Екатеринбурге водно-спасательную станцию по условиям еще одного госконтракта. По уже отработанной схеме предпринимателю удалось похитить еще 73 миллиона бюджетных средств.
Приговор был приведен к исполнению. Мерой пресечения назначено условное осуждение сроком на пять лет и штраф в размере 780 тысяч рублей. Изначально представители Госпрокуратуры ходатайствовали о приговоре к 6 годам колонии строгого режима.