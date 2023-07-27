Что стоит знать о загаре и солнце



Некоторые продукты могут помочь получить красивый загар, в то время как другие могут увеличить риск солнечных ожогов. Продукты, богатые витамином А, такие как морковь, помидоры, паприка, абрикосы, яйца, печень и сливочное масло, могут положительно влиять на загар. Однако цитрусовые, шпинат, редис, чеснок, ананасы и сельдерей могут увеличить чувствительность кожи к солнцу. Жареные блюда, острые специи, кофе и алкогольные напитки также могут способствовать быстрому обгоранию на солнце.