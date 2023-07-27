Что стоит знать о загаре и солнце

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Во время загара важно знать меру и не навредить своему здоровью. Индекс УФ-лучей указывает на опасность солнца. При индексе от 0 до 2 солнце безопасно, показатели от 3 до 7 требуют особой защиты или полного избегания солнечных лучей. Время с самыми высокими показателями индекса обычно приходится на период с 11 до 15 часов. Следить за индексом легко с помощью специальных программ на смартфонах, пишет runews24.ru
Многие считают солярий безопасным для кожи, однако это не так. Ультрафиолет в лампах солярия не менее опасен, чем солнечный. Кроме того, для достижения быстрого эффекта в солярии используются высокие дозы ультрафиолета, которые негативно влияют на эластин и коллаген.
Вода усиливает воздействие УФ-лучей на кожу. Поэтому важно использовать водостойкие крема. Перебор с солнцезащитным кремом может привести к перегреву кожи. Существуют различные типы солнцезащитных кремов с химическими или физическими фильтрами. Физические фильтры не впитываются в кожу и считаются более щадящими. Дерматологи рекомендуют использовать такие кремы детям и людям с проблемной кожей.
Некоторые продукты могут помочь получить красивый загар, в то время как другие могут увеличить риск солнечных ожогов. Продукты, богатые витамином А, такие как морковь, помидоры, паприка, абрикосы, яйца, печень и сливочное масло, могут положительно влиять на загар. Однако цитрусовые, шпинат, редис, чеснок, ананасы и сельдерей могут увеличить чувствительность кожи к солнцу. Жареные блюда, острые специи, кофе и алкогольные напитки также могут способствовать быстрому обгоранию на солнце.