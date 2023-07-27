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Делегация РЭО пообщалась с представителями африканских государств на тему отходов

27 июля 2023, 12:58
Фото: 1MI
В преддверии международного форума «Россия — Африка» был проведён круглый стол — сессия «Международное межрегиональное сотрудничество. Экономика возможностей. Опыт Москвы и субъектов РФ» с участием представителей РЭО, стран Африки и правительства Москвы.

Ключевыми его темами были построение экономики замкнутого цикла в нашей стране и актуальные вопросы обращения с отходами, пишет rostovgazeta.ru.

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что с представителями стран Африки обсуждали урбанизацию. Стороны договорились об обмене технологической информацией, которая поможет находить возможности для инвестиций.

Сотрудники РЭО провели переговоры с уполномоченным в администрации президента Зимбабве по вопросам развития провинции Хараре Тафаджа Мугути по поводу будущих встреч с представителями профильных ведомств республики.

С мэром городского округа Этеквини (город Дурбан, Южно-Африканская Республика) Томасом Мксолиси Каунда обсуждалась возможность демонстрации отечественных технологических решений с перспективой применения их в муниципалитетах ЮАР.

В круглом столе участвовал руководитель московского департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. С ним представители РЭО обсудили наращивание сотрудничества с администрациями столиц африканских стран.

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