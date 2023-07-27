Делегация РЭО пообщалась с представителями африканских государств на тему отходов

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Ключевыми его темами были построение экономики замкнутого цикла в нашей стране и актуальные вопросы обращения с отходами, пишет rostovgazeta.ru.
Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что с представителями стран Африки обсуждали урбанизацию. Стороны договорились об обмене технологической информацией, которая поможет находить возможности для инвестиций.
Сотрудники РЭО провели переговоры с уполномоченным в администрации президента Зимбабве по вопросам развития провинции Хараре Тафаджа Мугути по поводу будущих встреч с представителями профильных ведомств республики.
С мэром городского округа Этеквини (город Дурбан, Южно-Африканская Республика) Томасом Мксолиси Каунда обсуждалась возможность демонстрации отечественных технологических решений с перспективой применения их в муниципалитетах ЮАР.
В круглом столе участвовал руководитель московского департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. С ним представители РЭО обсудили наращивание сотрудничества с администрациями столиц африканских стран.