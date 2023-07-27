Две старинные иконы из музея «Горнозаводской Урал» отреставрированы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
В 1924 году иконы передали из разрушенного сейчас Входо-Иерусалимского собора в музей. Спустя много лет их восстановили в Костромском филиале художественного научно-реставрационного центра, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
По словам хранителя музея Елены Сметаниной, одна из икон была написана в конце XVIII века, а другая — в XIX веке. Оба изделия сильно пострадали еще когда находились в храме.
Над восстановлением икон работали несколько человек, в том числе студенты московского института имени Сурикова, которые проходили практику в музее-заповеднике, а также реставратор Мария Кулькова. Проводились очистка загрязнений, удаление старого лака, тонировка утрат, нанесение нового слоя лака.
В 2024 году на реставрацию отдадут еще одно художественное произведение «Возвращение блудного сына».
Напомним, в Нижнем Тагиле идет реставрация Демидовской больницы, здание которой было построено в 1825 году. После завершения работ на фасаде здания появится фамильный герб Демидовых.