Движение по старейшему участку ЕКАД открыто после реконструкции

Рабочие также изменили конфигурацию транспортной схемы для садовых товариществ и поселков «Ласточка», «Семь ключей», «Долинка» и «Солнечный», чтобы можно было более комфортно проезжать в эти населенные пункты. Кроме того, с целью обеспечить безопасный выезд на магистраль, построили проезд с уличным освещением и тротуаром.