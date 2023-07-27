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Движение по старейшему участку ЕКАД открыто после реконструкции

27 июля 2023, 13:31
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
На старейшем участке ЕКАД вновь открыто движение после завершения реконструкционных работ. Открытие состоялось 27 июля 2023 года.

Данный участок, построенный в 1990-х годах ХХ века, соединяет собой Кольцовскую дорогу, а также Тюменский и Челябинский тракты. Во время ремонтных работ дорогу расширили до четырех полос с разделением встречного автодвижения, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Рабочие также изменили конфигурацию транспортной схемы для садовых товариществ и поселков «Ласточка», «Семь ключей», «Долинка» и «Солнечный», чтобы можно было более комфортно проезжать в эти населенные пункты. Кроме того, с целью обеспечить безопасный выезд на магистраль, построили проезд с уличным освещением и тротуаром.

По словам главы свердловского Управления автодорог Вячеслава Данилова, этот участок Екатеринбургской кольцевой дороги стал самым дорогим. Общая стоимость данной реконструкции — 5,3 миллиарда рублей.

Напомним, в 2023 году в рамках нацпроекта БКД Свердловская область выделила более восьми миллиардов рублей на ремонт дорог.

Свердловская область направит 4,8 млрд рублей на ремонт дорог
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#Елизавета Зиборова#ЕКАД#Реконструкция#Дороги#Ремонт дороги#Ремонт#Участок#Движение#Автомобильное движение#Транспорт#Свердловская область
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