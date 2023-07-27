Движение по старейшему участку ЕКАД открыто после реконструкции

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Данный участок, построенный в 1990-х годах ХХ века, соединяет собой Кольцовскую дорогу, а также Тюменский и Челябинский тракты. Во время ремонтных работ дорогу расширили до четырех полос с разделением встречного автодвижения, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Рабочие также изменили конфигурацию транспортной схемы для садовых товариществ и поселков «Ласточка», «Семь ключей», «Долинка» и «Солнечный», чтобы можно было более комфортно проезжать в эти населенные пункты. Кроме того, с целью обеспечить безопасный выезд на магистраль, построили проезд с уличным освещением и тротуаром.
По словам главы свердловского Управления автодорог Вячеслава Данилова, этот участок Екатеринбургской кольцевой дороги стал самым дорогим. Общая стоимость данной реконструкции — 5,3 миллиарда рублей.
Напомним, в 2023 году в рамках нацпроекта БКД Свердловская область выделила более восьми миллиардов рублей на ремонт дорог.