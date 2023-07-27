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«Его кожа отходила от тела»: в Тавде щенок обварился в гудроне и скончался

27 июля 2023, 11:02
Фото: «КОШКИНДОМ | ТАВДА»

В Тавде щенок обварился в гудроне и скончался

В Тавде один из двух щенков, которые обварились в нефтепродуктах, скончался. Его пришлось усыпить.

Двое щенков были обнаружены в озере Битума, неравнодушные граждане их достали, пытались отмыть. Их пытались спасти, но тот щенок, который был полностью в гудроне, получил сильные ожоги, поэтому медики приняли решение его усыпить. Об этом сообщается в сообществе «КОШКИНДОМ | ТАВДА».

Его кожа просто отходила от тела… Второго щенка удалось отмыть, хотя и у него есть повреждения, сильнейшая интоксикация и отравление. Ему предстоит ещё долго восстанавливаться и чиститься, — сказали тагильчане.
Фото: «КОШКИНДОМ | ТАВДА»

По словам неравнодушных тагильчан, ночь он пережил относительно неплохо. Он уже начал есть, но встает пока с трудом. Также у пса сильно опухшие подушечки лавок.

Это боль, ужас и дикий страх… Все это испытали бедные животные, заживо варившиеся в нефтепродукте, который халатно сливается как в черте города, так и недалеко от города, — добавили тагильчане.

Теперь щенок находится на передержке волонтеров. Вся необходимая помощь ему оказывается. Тагильчане надеются, что щенок выживет.

«Они ещё живые»: щенки увязли в луже гудрона и едва не погибли в Тавде
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