«Его кожа отходила от тела»: в Тавде щенок обварился в гудроне и скончался

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Двое щенков были обнаружены в озере Битума, неравнодушные граждане их достали, пытались отмыть. Их пытались спасти, но тот щенок, который был полностью в гудроне, получил сильные ожоги, поэтому медики приняли решение его усыпить. Об этом сообщается в сообществе «КОШКИНДОМ | ТАВДА».
Его кожа просто отходила от тела… Второго щенка удалось отмыть, хотя и у него есть повреждения, сильнейшая интоксикация и отравление. Ему предстоит ещё долго восстанавливаться и чиститься, — сказали тагильчане.
По словам неравнодушных тагильчан, ночь он пережил относительно неплохо. Он уже начал есть, но встает пока с трудом. Также у пса сильно опухшие подушечки лавок.
Это боль, ужас и дикий страх… Все это испытали бедные животные, заживо варившиеся в нефтепродукте, который халатно сливается как в черте города, так и недалеко от города, — добавили тагильчане.
Теперь щенок находится на передержке волонтеров. Вся необходимая помощь ему оказывается. Тагильчане надеются, что щенок выживет.