«Его кожа отходила от тела»: в Тавде щенок обварился в гудроне и скончался

Двое щенков были обнаружены в озере Битума, неравнодушные граждане их достали, пытались отмыть. Их пытались спасти, но тот щенок, который был полностью в гудроне, получил сильные ожоги, поэтому медики приняли решение его усыпить. Об этом сообщается в сообществе «КОШКИНДОМ | ТАВДА».