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Еще 19 «золотых» остановок появятся в Нижнем Тагиле

27 июля 2023, 04:56
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
В Нижнем Тагиле установят еще 19 остановочных комплексов, выполненных «под золото».

Данные остановки сделали заключенные ИК-12 Нижнего Тагила. Все работы по созданию сейчас уже завершены и готовы к установке, рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Все конструкции выполнены в соответствии с технологическими нормами, которые были прописаны в проекте остановочного комплекса. Стекла в остановках бронированные.

Напомним, в июле 2023 года в Нижнем Тагиле установили пять новых остановочных комплексов между автовокзалом и зданием вокзала: два со стороны паровоза и три в направлении на Вагонку. Установка новых комплексов началась осенью 2022 года.

Пять остановочных павильонов установлены на вокзале в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Остановка#Автобусная остановка#Остановочный комплекс#Изготовление#ИК-12#Заключенные#ГУФСИН#Установка#Город
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