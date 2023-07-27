Еще 19 «золотых» остановок появятся в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Данные остановки сделали заключенные ИК-12 Нижнего Тагила. Все работы по созданию сейчас уже завершены и готовы к установке, рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Все конструкции выполнены в соответствии с технологическими нормами, которые были прописаны в проекте остановочного комплекса. Стекла в остановках бронированные.
Напомним, в июле 2023 года в Нижнем Тагиле установили пять новых остановочных комплексов между автовокзалом и зданием вокзала: два со стороны паровоза и три в направлении на Вагонку. Установка новых комплексов началась осенью 2022 года.