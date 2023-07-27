«Это вообще нормально?»: сотрудница «Boxberry» показала посетительнице средний палец

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Со слов тагильчанки, ее мать пришла на пункт выдачи заказов для того, чтобы отправить посылки. В результате диалога с работницей та якобы нахамила клиентке: жительница Нижнего Тагила не знала, что необходимо заранее оформлять накладные. После, сообщает автор публикации, возникла словесная перепалка, и посетительница начала съемку на камеру.
На кадрах видеозаписи видно, что конструктивный диалог между женщинами не получился. В конце видеоряда, когда оператор приблизила камеру телефона близко к девушке, работнице ПВЗ показала средний палец.
Мнения жителей Нижнего Тагила по факту случившегося разделились. Одни узнали сотрудницу и рассказали, что та вежлива и обходительна. Подобного поведения за ней замечено не было.
Очень часто забираю товар из данного пункта выдачи. И хочу сказать, что женщина, которая снимает данную ситуацию, явно не права! Так как конкретно эта сотрудница крайне вежливая, даже очень! С каждым клиентом здоровается, прощается. И всегда на улыбке. Никогда не грубит! — рассказала Зарема в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Другие тагильчане встали на сторону оператора и не согласились с выводами других горожан.
Гнать надо таких работников поганой метлой. Во-первых, не ваше дело, кто кому не помог. Во-вторых, это не институт благородных девиц, этикет посетители могут и не соблюдать. В-третьих, уж действительно, за полтора года работы ни в жизнь не догадаться, для чего женщине коробки понадобились. Мрак и беспробудное хамство, — пишет Марина.