«Это вообще нормально?»: сотрудница «Boxberry» показала посетительнице средний палец

Со слов тагильчанки, ее мать пришла на пункт выдачи заказов для того, чтобы отправить посылки. В результате диалога с работницей та якобы нахамила клиентке: жительница Нижнего Тагила не знала, что необходимо заранее оформлять накладные. После, сообщает автор публикации, возникла словесная перепалка, и посетительница начала съемку на камеру.