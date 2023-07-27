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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Генерал-майор ФСБ исключил прямое столкновение Китая и США

27 июля 2023, 11:31
27 июля Китай обвинил Тайвань в сговоре с США. Представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что власти острова ошибочно полагаются на Америку в своей стремлении к независимости.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов прокомментировал изданию runews24.ru возможность вооруженного конфликта между материковым Китаем и Тайванем. Он отметил, что все зависит от американцев, и если они активизируются, военное столкновение может произойти. Китай считает Тайвань своей территорией и не допускает сомнений в этом. Однако Михайлов не верит в такой сценарий, так как Китай укрепил свои военные силы в Тихом океане и найдет другие способы воздействия на США.

Михайлов отметил, что американцы не заинтересованы самостоятельно вступать в конфликт с Китаем и будут делать все через посредников. Тайвань не обладает достаточной силой, чтобы противостоять Китаю. Настоящие действия США в отношении Тайваня не нравятся китайцам, но они всегда проявляют мудрость и не принимают поспешных решений.

Михайлов также уверен, что прямое столкновение Китая с США маловероятно. США, несмотря на антикитайскую риторику, понимают, что Китай — мощная держава с большим населением, огромным потенциалом и сильной экономикой. Американцы не будут идти на прямой конфликт с Китаем, и, вероятно, Тайвань тоже не заинтересован в таком противостоянии.

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