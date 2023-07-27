Генерал-майор ФСБ исключил прямое столкновение Китая и США

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов прокомментировал изданию runews24.ru возможность вооруженного конфликта между материковым Китаем и Тайванем. Он отметил, что все зависит от американцев, и если они активизируются, военное столкновение может произойти. Китай считает Тайвань своей территорией и не допускает сомнений в этом. Однако Михайлов не верит в такой сценарий, так как Китай укрепил свои военные силы в Тихом океане и найдет другие способы воздействия на США.