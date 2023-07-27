Губернатор Андрей Воробьев осмотрел ход строительства Мытищинской хорды

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
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Updated Сегодня, 18:44
Также он за рулем автомобиля проехал по участку, который находится в высокой степени готовности. Воробьев напомнил, что данная современная трасса соединит Дмитровское и Ярославское шоссе. По его словам, данная дорога особенно важна для тех, кто проживает в Мытищах. Об этом пишет mosregtoday.ru.
«Наша задача — запустить дорогу к концу 2024 года. Надеюсь, что все будет сделано в срок. Я был здесь год назад — вижу прогресс, динамику», — добавил глава Подмосковья.
В настоящее время хорда построена практически наполовину, а именно на сорок шесть процентов, отметил зампред областного правительства — глава областного минтранса Алексей Гержик. Он также сообщил, что сейчас уже уложено два слоя асфальта, а осенью будут установлены мачты освещения, ливневки, а также шумозащитный экран.
Основные материалы, используемые при строительстве, произведены в России, при этом многие из них сделаны в Подмосковье, в том числе песок, металлические конструкции и железобетонные изделия.
Впервые в Подмосковье концессионное соглашение о строительстве дорог с привлечением средств инвестора заключили именно по Мытищинской хорде. Общая протяженность — 16 километров. Примерный среднесуточный трафик после запуска составит около двадцати пяти тысяч автомобилей в сутки, при выходе на полную мощность — до сорока тысяч машин. При этом максимальная допустимая скорость движения будет 110 километров в час.
Андрей Воробьев напомнил, что параллельно идет реконструкция Пироговского шоссе. Работы на данном объекте начаты в 2021 году и должны быть завершены к тому моменту, когда будет сдана Мытищинская хорда.