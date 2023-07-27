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Губернатор Андрей Воробьев осмотрел ход строительства Мытищинской хорды

27 июля 2023, 18:44
Фото: Сергей Хакимов / Пресс-служба Правительства Московской области
Строительство Мытищинской хорды проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это десятикилометровый отрезок дороги от Афанасовского до Пироговского шоссе, движение по которому планируют запустить досрочно. Первый участок Мытищинской хорды будет готов к открытию в январе следующего года.

Также он за рулем автомобиля проехал по участку, который находится в высокой степени готовности. Воробьев напомнил, что данная современная трасса соединит Дмитровское и Ярославское шоссе. По его словам, данная дорога особенно важна для тех, кто проживает в Мытищах. Об этом пишет mosregtoday.ru.

«Наша задача — запустить дорогу к концу 2024 года. Надеюсь, что все будет сделано в срок. Я был здесь год назад — вижу прогресс, динамику», — добавил глава Подмосковья.

В настоящее время хорда построена практически наполовину, а именно на сорок шесть процентов, отметил зампред областного правительства — глава областного минтранса Алексей Гержик. Он также сообщил, что сейчас уже уложено два слоя асфальта, а осенью будут установлены мачты освещения, ливневки, а также шумозащитный экран.

Основные материалы, используемые при строительстве, произведены в России, при этом многие из них сделаны в Подмосковье, в том числе песок, металлические конструкции и железобетонные изделия.

Впервые в Подмосковье концессионное соглашение о строительстве дорог с привлечением средств инвестора заключили именно по Мытищинской хорде. Общая протяженность — 16 километров. Примерный среднесуточный трафик после запуска составит около двадцати пяти тысяч автомобилей в сутки, при выходе на полную мощность — до сорока тысяч машин. При этом максимальная допустимая скорость движения будет 110 километров в час.

Андрей Воробьев напомнил, что параллельно идет реконструкция Пироговского шоссе. Работы на данном объекте начаты в 2021 году и должны быть завершены к тому моменту, когда будет сдана Мытищинская хорда.

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