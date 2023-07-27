Губернатор Андрей Воробьев осмотрел ход строительства Мытищинской хорды

Также он за рулем автомобиля проехал по участку, который находится в высокой степени готовности. Воробьев напомнил, что данная современная трасса соединит Дмитровское и Ярославское шоссе. По его словам, данная дорога особенно важна для тех, кто проживает в Мытищах. Об этом пишет mosregtoday.ru.