tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Изображение материала

Ложный донос на сына написала пенсионерка из Ревды

27 июля 2023, 08:57
Фото: 1MI
В Ревде 62-летняя женщина написала заявление в полицию, где сообщала о грабеже, совершенном ее сыном. Информация оказалась ложной.

После этого судили уже саму пенсионерку, пишет «Ревда-инфо». Женщину судили по двум статьям — ложный донос и ложные показания.

Все это произошло зимой 2021 года. Женщина пожаловалась правоохранителям, что ее сын, находясь с ней в магазине, якобы отобрал у нее 3500 тысячи рублей.

После этого на мужчину завели уголовное дело о грабеже. Ему грозило до семи лет тюрьмы. А так как он был ранее судим, его шансы на попадание в тюрьму увеличивались.

Однако в ходе расследования выяснилось, что сын не грабил мать — он попросил у нее дать деньги, и она дала. Деньги он просил потому, что является безработным человеком. Также он злоупотребляет алкоголем.

Своим ложным доносом мать решила наказать сына. Так она утверждала на дальнейших допросах.

В Нижнем Тагиле алкоголик написал ложный донос на экс-участкового из мести
Узнать подробнее
Читайте также:
Три уголовных дела завели за ложные доносы на жительницу Нижнего Тагила22-летнюю девушку из Верхнего Тагила будут судить за ложный донос про изнасилование
#Елена Озерова#Пенсионерка#Грабеж#Деньги#Ложный донос#Происшествия#Свердловская область#Ревда
Подпишитесь
Засохшее мясо, ржавчина и грязь найдены в школьных пищеблоках Кушвы
Вчера, 10:43
Еще 19 «золотых» остановок появятся в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:56
На четверть снижена цена на ремонт Исинского тракта в Горноуральском ГО
Вчера, 10:53
Жители поселка Уралец под Нижним Тагилом обсудят строительство парка «Уральский»
Сегодня, 09:07
В Свердловскую область вновь придут грозы
Сегодня, 05:21
Сероводород превысил норму в 1,25 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 27 июля
Сегодня, 06:30