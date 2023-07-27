Ложный донос на сына написала пенсионерка из Ревды

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
После этого судили уже саму пенсионерку, пишет «Ревда-инфо». Женщину судили по двум статьям — ложный донос и ложные показания.
Все это произошло зимой 2021 года. Женщина пожаловалась правоохранителям, что ее сын, находясь с ней в магазине, якобы отобрал у нее 3500 тысячи рублей.
После этого на мужчину завели уголовное дело о грабеже. Ему грозило до семи лет тюрьмы. А так как он был ранее судим, его шансы на попадание в тюрьму увеличивались.
Однако в ходе расследования выяснилось, что сын не грабил мать — он попросил у нее дать деньги, и она дала. Деньги он просил потому, что является безработным человеком. Также он злоупотребляет алкоголем.
Своим ложным доносом мать решила наказать сына. Так она утверждала на дальнейших допросах.