Мобилизованный из Свердловской области почти год не получал зарплату

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Он подчеркнул, что в ряде случаев мобилизованным не приходила зарплата 4-5 месяцев, но отсутствие поступления средств почти на протяжение всего года — единичный случай. Запрос в военную прокуратуру уже отправлен. Иванов также пообещал разобраться еще с 15 аналогичными случаями, касающихся несвоевременных выплат средств участникам СВО.
Депутат дополнительно отметил, что все это время мужчина получал минимальную зарплату, но не в полном объеме. Однако, несмотря на трудности, военный продолжил исполнять свой долг.