Мобилизованный из Свердловской области почти год не получал зарплату

Он подчеркнул, что в ряде случаев мобилизованным не приходила зарплата 4-5 месяцев, но отсутствие поступления средств почти на протяжение всего года — единичный случай. Запрос в военную прокуратуру уже отправлен. Иванов также пообещал разобраться еще с 15 аналогичными случаями, касающихся несвоевременных выплат средств участникам СВО.