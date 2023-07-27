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Мобилизованный из Свердловской области почти год не получал зарплату

27 июля 2023, 15:29
Фото: 1MI
Один из жителей Невьянска отправился на СВО еще в сентябре прошлого года. За это время он ни разу не получил заработанное денежное довольствие, сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Он подчеркнул, что в ряде случаев мобилизованным не приходила зарплата 4-5 месяцев, но отсутствие поступления средств почти на протяжение всего года — единичный случай. Запрос в военную прокуратуру уже отправлен. Иванов также пообещал разобраться еще с 15 аналогичными случаями, касающихся несвоевременных выплат средств участникам СВО.

Депутат дополнительно отметил, что все это время мужчина получал минимальную зарплату, но не в полном объеме. Однако, несмотря на трудности, военный продолжил исполнять свой долг.

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#Ирина Кирилова#Выплаты#СВО#Военный#Зарплата#Общество#Свердловская область#Максим Иванов
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