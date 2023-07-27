На Дне города в Екатеринбурге фейерверк будет запущен с одной площадки

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Салют запустят только на Плотинке, хотя предыдущие два года его пускали с трех разных площадок.
В мэрии Екатеринбурга объяснили, что данная мера была связана с пандемией — салюты запускали в разных местах для того, чтобы избегать большого скопления людей, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, во время празднования Дня города в Екатеринбурга на фасадах пяти домов-памятников будет продемонстрировано световое шоу.
Также в дни юбилея, с 18 по 20 августа 2023 года, на стене музея «Эрмитаж» покажут при помощи проекции коллекцию музея во время Великой Отечественной войны.