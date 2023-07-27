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На Дне города в Екатеринбурге фейерверк будет запущен с одной площадки

27 июля 2023, 06:31
Фото: 1MI
В честь 300-летия Екатеринбурга фейерверк будут запускать с одной точки в городе.

Салют запустят только на Плотинке, хотя предыдущие два года его пускали с трех разных площадок.

В мэрии Екатеринбурга объяснили, что данная мера была связана с пандемией — салюты запускали в разных местах для того, чтобы избегать большого скопления людей, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, во время празднования Дня города в Екатеринбурга на фасадах пяти домов-памятников будет продемонстрировано световое шоу.

Также в дни юбилея, с 18 по 20 августа 2023 года, на стене музея «Эрмитаж» покажут при помощи проекции коллекцию музея во время Великой Отечественной войны.

На фасадах пяти домов в Екатеринбурге покажут световое шоу
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Фейерверк#Салют#Праздник#Празднование#День города#Юбилей города#Мэрия#Юбилей#Свободное время
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