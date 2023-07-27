На подростка из Сосьвы возбудили уголовное дело из-за его призыва жечь военкоматы

Telegram-канал молодой человек стал вести в начале 2023 года, где у него набралось несколько десятков подписчиков. В сети он постил материалы, подпадающие под категорию экстремизма, а также высказывал свое положительное отношение к диверсантам, рассказали в Telegram-канале SHOT.