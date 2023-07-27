tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Изображение материала

На подростка из Сосьвы возбудили уголовное дело из-за его призыва жечь военкоматы

27 июля 2023, 05:52
Фото: 1MI
16-летний подросток из поселка Сосьва призывал сверстников в Telegram-канале жечь военкоматы и положительно отзывался о диверсантах.

Telegram-канал молодой человек стал вести в начале 2023 года, где у него набралось несколько десятков подписчиков. В сети он постил материалы, подпадающие под категорию экстремизма, а также высказывал свое положительное отношение к диверсантам, рассказали в Telegram-канале SHOT.

В июле 2023 года канал юноши нашли силовые структуры. Вычислив владельца канала, они возбудили в отношении него уголовное дело за призыв к террористическим актам.

Подросток сейчас находится под подпиской о невыезде. Почти вся аудитория его канала отписалась.

Напомним, недавно главного редактора ИА «Ревда-Инфо» оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост в Telegram-канале издания, дискредитирующий армию РФ.

Главреда ИА «Ревда-Инфо» оштрафовали за дискредитацию армии РФ
Узнать подробнее
Читайте также:
Учительницу из Арамиля подозревают в дискредитации армии РФПенсионера из Перми признали виновным в дискредитации армии после одиночного пикетаЕкатеринбургский суд отменил директору музея штраф за дискредитацию ВС РФ
#Елизавета Зиборова#18+#Инцидент#Полиция#Подросток#Telegram#Контент#Призыв#Военкоматы#Уголовное дело#Происшествия#Свердловская область#Сосьва#Суд
Подпишитесь
Детские сады будут закрываться во время отключения воды
Вчера, 13:17
Засохшее мясо, ржавчина и грязь найдены в школьных пищеблоках Кушвы
Вчера, 10:43
На четверть снижена цена на ремонт Исинского тракта в Горноуральском ГО
Вчера, 10:53
Квадратный метр жилья в новостройках Нижнего Тагила снова подорожал
Вчера, 14:21
Минздрав опроверг слухи о массовом увольнении врачей со скорой помощи в Екатеринбурге
Вчера, 14:09
Налоговая судится с церковью в Екатеринбурге из-за 38 копеек
Вчера, 14:44