На подростка из Сосьвы возбудили уголовное дело из-за его призыва жечь военкоматы

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Telegram-канал молодой человек стал вести в начале 2023 года, где у него набралось несколько десятков подписчиков. В сети он постил материалы, подпадающие под категорию экстремизма, а также высказывал свое положительное отношение к диверсантам, рассказали в Telegram-канале SHOT.
В июле 2023 года канал юноши нашли силовые структуры. Вычислив владельца канала, они возбудили в отношении него уголовное дело за призыв к террористическим актам.
Подросток сейчас находится под подпиской о невыезде. Почти вся аудитория его канала отписалась.
Напомним, недавно главного редактора ИА «Ревда-Инфо» оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост в Telegram-канале издания, дискредитирующий армию РФ.