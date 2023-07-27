Назначен новый мэр Алапаевска

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Решение было единогласным. Все 19 депутатов проголосовали за него, пишет ЕАН.
При этом отдать свой голос можно было за любого из шести кандидатов. Денис Толмачев изначально был фаворитом выборной кампании.
С 27 апреля 2023 года он работал в должности исполняющего обязанности мэра города после отставки Сайгида Билалова, который сейчас трудится в должности общественного советника губернатора региона.
Отмечается, что по областному закону, глав муниципалитетов на Среднем Урале избирают местные думы по результатам конкурсной комиссии.