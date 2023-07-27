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Назначен новый мэр Алапаевска

27 июля 2023, 08:28
В Алапаевске назначен новый мэр. Его избрали депутаты думы Алапаевска 27 июля. Главой муниципалитета стал Денис Толмачев.

Решение было единогласным. Все 19 депутатов проголосовали за него, пишет ЕАН.

При этом отдать свой голос можно было за любого из шести кандидатов. Денис Толмачев изначально был фаворитом выборной кампании.

С 27 апреля 2023 года он работал в должности исполняющего обязанности мэра города после отставки Сайгида Билалова, который сейчас трудится в должности общественного советника губернатора региона.

Отмечается, что по областному закону, глав муниципалитетов на Среднем Урале избирают местные думы по результатам конкурсной комиссии.

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#Елена Озерова#Алапаевск#Мэр#Депутаты#Назначение#Политика#Свердловская область
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