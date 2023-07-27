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Неизвестный угрожал взорвать ТЦ в Нижнем Тагиле

27 июля 2023, 15:31
Фото: tagilcity.ru
Неизвестный угрожал взорвать здания торговых центров «Кардинал» и «Александровский пассаж» в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел днем 26 июля 2023 года.

Незнакомец позвонил в нижнетагильскую ТВ-компанию «Телекон» и стал требовать денег. В случае, если денег ему не дадут, он обещал подорвать ТЦ, рассказали в телекомпании.

Фото: tagilcity.ru

К торговому центру прибыли сотрудники всех экстренных служб города и эвакуировали на улицу 63 человека. Во время проверки здания взрывоопасные вещества в нем не нашли. Личность неизвестного в настоящий момент не установлена.

Также сообщение с угрозами о взрыве поступило в ТЦ «Кардинал». Об этом TagilCity.ru рассказали очевидцы. Известно, что к «Кардиналу» тоже приехали экстренные службы.

Напомним, 26 июля 2023 года в ТЦ «Феникс» замкнуло проводку, из-за чего к зданию прибыли полиция, МЧС, скорая и пожарные. Пожара вследствие замыкания не возникло.

Полиция с пожарными и МЧС: в Нижнем Тагиле к ТЦ съехались экстренные службы
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