Неизвестный угрожал взорвать ТЦ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Незнакомец позвонил в нижнетагильскую ТВ-компанию «Телекон» и стал требовать денег. В случае, если денег ему не дадут, он обещал подорвать ТЦ, рассказали в телекомпании.
К торговому центру прибыли сотрудники всех экстренных служб города и эвакуировали на улицу 63 человека. Во время проверки здания взрывоопасные вещества в нем не нашли. Личность неизвестного в настоящий момент не установлена.
Также сообщение с угрозами о взрыве поступило в ТЦ «Кардинал». Об этом TagilCity.ru рассказали очевидцы. Известно, что к «Кардиналу» тоже приехали экстренные службы.
Напомним, 26 июля 2023 года в ТЦ «Феникс» замкнуло проводку, из-за чего к зданию прибыли полиция, МЧС, скорая и пожарные. Пожара вследствие замыкания не возникло.