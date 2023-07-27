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Некем заменить. Жительница Нижнего Тагила не может добиться отпуска для сына со СВО

27 июля 2023, 12:26
Фото: 1MI

Жительница Нижнего Тагила не может добиться отпуска для сына из зоны СВО

Сын жительницы Нижнего Тагила Юлии, который находится на СВО, не может добиться полагающегося ему отпуска. Аргумент от военных ведомств один — бойцов на время отбытия пока некем заменить.

Сын Юлии 11 месяцев назад уехал на СВО, подписав контракт. Изначально он был ракетчиком, но, попав в зону боевых действий, переучился на артиллериста. За все время службы ему полагался отпуск домой. Однако на побывку тагильчанина пока не отпускают.

Когда им выставляли числа отпуска, ему выставили 1 мая. В этот день он должен был прийти. Из всей дивизии, кто там находится, в отпуск ходили только пять человек. Остальных не отпускают, — рассказала TagilCity.ru Юлия.

Помимо Юлии есть еще несколько жен и матерей, чьих родных не отпускают домой. Все они обращались в Министерство обороны и военную прокуратуру. Ответ, по словам тагильчанки, один — бойцов некем заменить.

То есть приказ. Со ссылкой на него отправлялись ходатайства, чтобы ребят отпустили домой. Но каждый раз ходатайства отклоняли. По приказу, все они должны были сходить в отпуск еще до 28 июля, — поделилась тагильчанка.

Сейчас родственницы военнослужащих намерены и дальше продолжать добиваться отпуска для своих мужей и сыновей.

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#Анна Григорьева#СВО#Отпуск#Контракт#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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