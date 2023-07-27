Некем заменить. Жительница Нижнего Тагила не может добиться отпуска для сына со СВО

Сын Юлии 11 месяцев назад уехал на СВО, подписав контракт. Изначально он был ракетчиком, но, попав в зону боевых действий, переучился на артиллериста. За все время службы ему полагался отпуск домой. Однако на побывку тагильчанина пока не отпускают.