Некем заменить. Жительница Нижнего Тагила не может добиться отпуска для сына со СВО

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Сын Юлии 11 месяцев назад уехал на СВО, подписав контракт. Изначально он был ракетчиком, но, попав в зону боевых действий, переучился на артиллериста. За все время службы ему полагался отпуск домой. Однако на побывку тагильчанина пока не отпускают.
Когда им выставляли числа отпуска, ему выставили 1 мая. В этот день он должен был прийти. Из всей дивизии, кто там находится, в отпуск ходили только пять человек. Остальных не отпускают, — рассказала TagilCity.ru Юлия.
Помимо Юлии есть еще несколько жен и матерей, чьих родных не отпускают домой. Все они обращались в Министерство обороны и военную прокуратуру. Ответ, по словам тагильчанки, один — бойцов некем заменить.
То есть приказ. Со ссылкой на него отправлялись ходатайства, чтобы ребят отпустили домой. Но каждый раз ходатайства отклоняли. По приказу, все они должны были сходить в отпуск еще до 28 июля, — поделилась тагильчанка.
Сейчас родственницы военнослужащих намерены и дальше продолжать добиваться отпуска для своих мужей и сыновей.