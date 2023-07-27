Опекуна погибшего Далера из Екатеринбурга будут проверять на вменяемость

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Выяснилось, что Наумова проведет в стационаре закрытого типа приблизительно месяц. Все это время специалисты будут отслеживать поведение подозреваемой, сообщает источник издания «КП-Екатеринбург». Со слов осведомителя, подобная рабочая процедура стандартна для всех, кого обвиняют в преступлениях особо тяжкого характера.
Также выяснилось, что свердловчанка отказалась свидетельствовать против сотрудников опеки. Последних обвиняют в халатном отношении к трудовым обязательствам. Поводом для обвинения стала смерть мальчика.