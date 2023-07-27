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Опекуна погибшего Далера из Екатеринбурга будут проверять на вменяемость

27 июля 2023, 07:09
Фото: Страница Вероники Наумовой в ВК
Веронику Наумову — женщину, которая являлась опекуном погибшего шестилетнего мальчика Далера из Екатеринбурга, — проверят на вменяемость. Для этого женщину положат в специальное медучреждение.

Выяснилось, что Наумова проведет в стационаре закрытого типа приблизительно месяц. Все это время специалисты будут отслеживать поведение подозреваемой, сообщает источник издания «КП-Екатеринбург». Со слов осведомителя, подобная рабочая процедура стандартна для всех, кого обвиняют в преступлениях особо тяжкого характера.

Также выяснилось, что свердловчанка отказалась свидетельствовать против сотрудников опеки. Последних обвиняют в халатном отношении к трудовым обязательствам. Поводом для обвинения стала смерть мальчика.

Дело опекунши погибшего Далера из Екатеринбурга расследуют по показаниям ребенка
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге#Криминал#Суд#Убийство#Проверка
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