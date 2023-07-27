Полиция с пожарными и МЧС: в Нижнем Тагиле к ТЦ съехались экстренные службы

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Как оказалось, это не учения, но и не чрезвычайная ситуация. Имело место замыкание проводки, без возникновения пожара. Выезд служб — это стандартная процедура, беспокоиться было не о чем, отметили в ведомстве.
В пристройке было небольшое короткое замыкание без последующего горения. У нас пожарные выезжают посмотреть каждый раз на такие случаи, проверить, все ли в порядке. Но в этом случае просто замыкание, дальше не горело, — рассказал TagilCity.ru представитель отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.