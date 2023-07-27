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Полиция с пожарными и МЧС: в Нижнем Тагиле к ТЦ съехались экстренные службы

27 июля 2023, 11:42
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле в среду, 26 июля 2023 года, к торговому центру «Феникс» съехались представители всех экстренных служб города. Полиция, пожарные, скорая помощь и сотрудники МЧС.

Как оказалось, это не учения, но и не чрезвычайная ситуация. Имело место замыкание проводки, без возникновения пожара. Выезд служб — это стандартная процедура, беспокоиться было не о чем, отметили в ведомстве.

В пристройке было небольшое короткое замыкание без последующего горения. У нас пожарные выезжают посмотреть каждый раз на такие случаи, проверить, все ли в порядке. Но в этом случае просто замыкание, дальше не горело, — рассказал TagilCity.ru представитель отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.
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#Артем Карнаухов#Инцидент#МЧС#Полиция#Короткое замыкание#Пожар#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил
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