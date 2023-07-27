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Премию Аммоса Черепанова в Нижнем Тагиле получил воспитанник секции робототехники

27 июля 2023, 15:13
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле ежегодную детскую премию Аммоса Черепанова в 2023 году получил Сергей Ковтков, занимающийся в секции робототехники в Городском дворце детского и юношеского творчества.

Сергей Ковтков за достигнутые достижения получит 28 750 рублей. Ежегодная детская премия имени Аммоса Черепанова выделяется из средств бюджета Нижнего Тагила. Молодой человек учится на втором курсе Нижнетагильского машиностроительного техникума и занимается объединении «Робототехника» в ГДДЮТ.

Напомним, премия Аммоса Черепанова вручается детям, достигшим особых успехов в техническом творчестве. В 2022 году ее обладателем стал учащийся лицея № 39 Петр Антропович, кандидат в мастера спорта по судомодельному спорту.

Премию Аммоса Черепанова получил учащийся тагильского лицея № 39
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#Евгения Сафина#Премия#Постановление#Робототехника#ГДДЮТ#Деньги#Студент#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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