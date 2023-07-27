Премию Аммоса Черепанова в Нижнем Тагиле получил воспитанник секции робототехники

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Сергей Ковтков за достигнутые достижения получит 28 750 рублей. Ежегодная детская премия имени Аммоса Черепанова выделяется из средств бюджета Нижнего Тагила. Молодой человек учится на втором курсе Нижнетагильского машиностроительного техникума и занимается объединении «Робототехника» в ГДДЮТ.
Напомним, премия Аммоса Черепанова вручается детям, достигшим особых успехов в техническом творчестве. В 2022 году ее обладателем стал учащийся лицея № 39 Петр Антропович, кандидат в мастера спорта по судомодельному спорту.